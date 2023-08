Sud Sound System in concerto a Marina di Chieuti

MARINA DI CHIEUTI. Per i fan dei Sud Sound System, occasione imperdibile quella di domenica sera, 13 agosto, dalle 22, alla Marina di Chieuti.

I Sud Sound System sono i pionieri del raggamuffin e del dancehall style nel Salento e in Italia. Si esibiscono per la prima volta fuori dal Salento il 21 gennaio 1989 nel centro sociale Leoncavallo di Milano ma il loro esordio discografico è datato 1991, con il 12 pollici Fuecu/T’a sciuta bona.Da subito l’impatto della band sulla scena musicale italiana è notevole. Il loro sound reggae mixato a testi impegnati cantati in dialetto salentino li conduce per live, apparizioni televisive e radiofoniche, fino al Festival delle Nuove Tendenze d’Autore di Recanati. La loro musica è inebriante, trascinante.

Risulta semplice conquistare le folle, prima salentine, poi italiane ed internazionali, con la cadenza del rap reggae mai fine a sé stesso, bensì guidato dalle tematiche e problematiche sociali meridionali, filo conduttore dei testi delle canzoni che, come per la Giamaica, raccontano del sud del mondo. Le loro canzoni sono ricche e piene di vita e si caricano di emozioni e "messaggi" forti. La canzone più celebre “Le Radici Ca Tieni”, è un invito a non dimenticarsi mai della propria terra d’origine e provenienza. La band si esibirà a Marina di Chieuti, in occasione della festività in onore della Madonna Stella Maris. " È un orgoglio portare un gruppo pugliese nel nostro territorio. Questo evento (fortemente voluto dall’amministrazione chieutina) ha l’obiettivo di valorizzare la nostra marina e far sì che tutte le attività collaborino per la buona riuscita dell’evento.

Ovviamente un invito a tutti i paesi limitrofi a partecipare numerosi, poiché oltre che della buona musica, ci sarà anche del ristoro per allietare la serata", dichiara Laura Ianziti, consigliere e referente dell'organizzazione degli eventi estivi.