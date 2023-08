Isole Tremiti e Larino Graffiti: l'estate all'insegna di Elvis

TERMOLI. Torna in auge nell’estate del basso Molise e non solo il cover man di Elvis Presley per antonomasia, Joe Bavota. Reduce da una produzione discografica, dove sta registrando un remake del film Elvis and me in chiave rivisitata, in cui si racconta la vera storia di Elvis e Priscilla Presley, Joe Bavota è rientrato dal Nord dove è stato allestito il set cinematografico con il regista e produttore. A breve sarà disponibile anche il trailer. Riprese effettuate in una delle location. Stasera, Joe Bavota sarà protagonista alle Isole Tremiti, nel concerto “Elvis is back”, sulla terrazza Lucio Dalla di San Nicola, manifestazione organizzata dalla Pro loco tremitese, dalle 21.

Subito dopo ci sarà la partecipazione a Larino Graffiti, giunta al secondo anno come iniziativa di richiamo dell’estate frentana. In quella sede, fissata al 16 agosto, presenterà il memorial di Elvis Presley nel 46esimo anniversario dalla scomparsa. In piazza Duomo davanti alla cattedrale di Larino con start alle 22 non solo concerto. «Porterò in esposizione una parte delle mie auto americane, tra cui l’ultima Camaro ZL1, vista anche nel film appena uscito nelle sale “Fast and furious 10”, e la Elvis Cadillac Eldorado Coupè 7.7 del 1969, modello appartenuto a Elvis Presley tra il ‘67 e il ‘70.

Ci saranno sfilate a tema anni 70, food americano. Previsto un raduno con gli amici motociclisti frentani e tanto, tanto altro, Una vera e propria notte americana». Larino Graffiti è arrivata alla seconda edizione dopo il successo dello scorso anno. Quest’anno è, dunque, previsto il grande ritorno di Joe Bavota nel suo paese, voluto fortemente da entrambe le parti: l’associazione ViviLarino e lo stesso Joe che ha spinto fortemente per tornare ad esibirsi nel suo luogo d’origine. Il concerto sarà completo ed incarnerà lo Show e l’entrata trionfale in pieno stile “re di Memphis”. Le collaborazioni previste saranno, con la Fidas che quest’anno festeggia in concomitanza dell’evento per promuovere la donazione sangue, e le associazioni motoristiche locali: Motociclisti Frentani, VespaClub e Fiat500, oltre agli appassionati di auto epoca, tra cui non mancheranno naturalmente quelle della collezione del grande Joe.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 16 agosto a Piazza Duomo. «Non mancate», l’invito di Joe. Poi, tutto pronto per proseguire con il 2 settembre nel castello medievale di Rocca Cilento Castello, in provincia di Salerno, poi a Napoli, dove incontra il mondo nel vero senso del termine, per una estate infuocata piena di appuntamenti e novità sempre sul ricordo del mito di Elvis Presley.