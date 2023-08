Festival internazionale del Folklore di Termoli: un'edizione da ricordare

TERMOLI. Non ci stancheremo mai di affermarlo, il Festival internazionale del Folklore è una delle manifestazioni simbolo dell’estate termolese.

Con la terza ed entusiasmante serata sull’omonima scalinata ha chiuso i battenti la 38° Edizione del Festival Internazionale del Folklore e delle culture marinare, organizzato con la solita maestria e competenza dal gruppo folklorico marinaro ‘A Schaffètte.

Ritornata in grande stile dallo scorso anno, dopo lo stop dovuto alla pandemia, l’edizione 2023 è stata altamente spettacolare, tutte e tre le serate hanno registrato il tutto esaurito, con standing ovation finali; giusto premio a coloro che hanno permesso uno spettacolo simile.





Festa di colori, suoni, canti, balli, scambi culturali, nuove amicizie, le sfilate dal borgo al Corso nazionale. Manifestazione che riesce a rinsaldare i rapporti tra popolo lontani.

Particolarmente apprezzata la partecipazione degli amici di Chorzow, città gemellata con Termoli da oltre vent’anni.

Nell’edizione dal 10 al 12 agosto si sono esibiti gruppi di Messico, Kenya, Ungheria, Polonia, a rappresentare l’Italia Enna per la Sicilia e Castrovillari per la Calabria, l’Abruzzo rappresentato da Capistrello, dal Molise Riccia, Agnone e infine ‘A Shcaffette. Tranne Riccia, Agnone e il Messico, si sono esibiti anche nella serata finale.

STORIA DEL FESTIVAL

Tutto nasce nel lontano 1981 quando il gruppo 'A Shcaffètte organizza la "Prima Rassegna di Cultura Popolare Molisana" mettendo a confronto la cultura contadina dell'entroterra regionale con quella costiera, rassegna che si svolgerà regolarmente nel 1982 e 1983.

Già con la terza rassegna si incomincia a manifestare negli organizzatori la convinzione che bisogna allargare i confini ed invitare gruppi di altre regioni, infatti già nel 1983 si vede la partecipazione dei gruppi di Chieuti ed Altamura della limitrofa Puglia per una rassegna che inizia a respirare aria di rassegna Nazionale ed Internazionale.

Dal 1984, anno in cui si organizzerà il "I Festival Internazionale del Folklore" ad oggi, questa manifestazione non ha mai subito interruzioni e riesce a coinvolgere un pubblico numeroso ed esigente, per la statura culturale dei gruppi che vi partecipano.

Il festival si basa sulla formula dello scambio culturale tra gruppi folklorici, per favorire la conoscenza delle tradizioni e della cultura popolare di diversi paesi, la fratellanza e l'amicizia fra popoli della Terra.