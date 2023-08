Colazione a Broadway, Orchestra sinfonica del Molise sulla scalinata del Folklore

TERMOLI. Appuntamento martedì 22 agosto alle ore 21.30 presso la Scalinata del Folklore di Termoli con il concerto ‘Colazione a Broadway’ (musiche di Bernstein, Brown, Gershwin e Mancini), produzione dell’Orchestra Sinfonica del Molise, presieduta da Pino Emanuele, e realizzata in collaborazione con il Comune di Termoli. Il concerto di martedì prossimo a Termoli è inserito nella programmazione 2023 dell'OSM che è iniziata lo scorso 7 luglio e si protrarrà fino al prossimo dicembre.

A dirigere l'Orchestra Sinfonica del Molise il prossimo 22 agosto sarà Stefano Nanni, che ha curato anche gli arrangiamenti dei brani in programma.

Pianista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, Stefano Nanni ha collaborato con artisti di diverse estrazioni musicali, come Steve Ellington e Amii Stewart, a grandi jazzisti italiani come Paolo Fresu, Gianni Basso, Gianni Cazzola, Massimo Moriconi, Luciano Zadro, Gabriele Mirabassi, Fabrizio Bosso, al grande Luciano Pavarotti, a Vinicio Capossela. Ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo, al fianco di Raphael Gualazzi, Giovanni Caccamo, Negramaro, Fedez e Francesca Michielin, portando il suo estro creativo anche nella 72ª edizione dirigendo l’orchestra per le esibizioni del cantautore napoletano Giovanni Truppi.

Voce solista della serata sarà Monia Angeli. Si è esibita in tutt’Italia e all’estero, ha collaborato con molti nomi prestigiosi, come Paul Young, Fabrizio Bosso, Franco Califano, Tony Renis. Ha condiviso il palcoscenico con Paolo Villaggio ed ha fatto parte del cast artistico di importanti trasmissioni televisive Rai come Porta a Porta.

L'Orchestra Sinfonica del Molise conferma con "Colazione a Broadway" la sua versatilità e duttilità, proponendosi per l'occasione in versione ritmico sinfonica, che ha già ottenuto un grosso successo nella scorsa stagione con "Caro Fred...", spettacolo dedicato a Fred Bongusto.

L'Orchestra Sinfonica del Molise, al secondo anno di attività, si è costituita nel 2022, è una tra le nuove dieci orchestre sinfoniche ICO - Istituzione Concertistica Orchestrale - ammesse al contributo Fondo Unico per lo Spettacolo Fus del Ministero della Cultura. Rappresenta per decine di musicisti della regione Molise e di tante altre provenienze geografiche, una concreta possibilità di lavoro nel settore della professione Orchestrale ed un importante sbocco lavorativo per i laureati dei Conservatori nazionali ed internazionali. Per il territorio è un presidio culturale di enorme spessore che diffonde la Grande Musica in modo strutturato e continuo facendola diventare parte del tessuto sociale. Riceve il sostegno della Regione Molise e dei maggiori comuni molisani.

