Lungomare degli Aviatori gremito per il concerto dei Tiromancino + Enula

CAMPOMARINO LIDO. Una distesa di gente che colma tutto il lungomare degli Aviatori a Campomarino lido. Migliaia di persone accorse stasera per il concerto più atteso dell'estate, quello dei Tiromancino.

Inizio alle 22.28, di fronte a una platea vastissima, composta da turisti, residenti e tanta gente venuta per l'occasione. Una delle tappe principali del tour estivo della celebre band guidata da Federico Zampaglione che chiude il Summer Festival organizzato dall’assessorato al turismo col supporto dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali di Campomarino.

La band che accompagna sul palco Federico Zampaglione è formata da Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria e Fabio Verdini al piano e tastiere.

I Tiromancino sono una delle band più longeve d’Italia. Dopo dodici album in studio, quattro film di Federico Zampaglione (più uno in lavorazione) sono una delle band più importanti d’Italia nonché tra le più ascoltate in radio.

Ad accompagnare la band romana nella tappa di Campomarino anche la cantante Enula, ex concorrente del talent show Amic, una delle nuove cantautrici italiane più apprezzate.

I Tiromancino ripercorrono i brani più iconici della loro carriera come “La Descrizione di un Attimo”, “Due Destini” o “Amore Impossibile”. Nello spettacolo live, scritto e diretto da Federico Zampaglione, le canzoni più recenti si alternano agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana. Brani che ci hanno accompagnato durante la nostra vita: un momento speciale e unico nel suo genere.

