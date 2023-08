Torna il festival musicale Sabbie Mobili a Petacciato marina

PETACCIATO. Inizia il countdown per l’evento più atteso dell'estate peracciatese, il Sabbie Mobili festival edizione 2023.

Sabato 26 agosto la spiaggia di Petacciato sarà pronta a ballare con i Planet Funk, Dani Faiv, i Riserva Moac, Locura Showcase, Gaetano Ciolfi e Luca Cocullo, Mekkani Showcase, Nicola Dor e Tommy Dvotion, Tumbadee Showcase, Mik Gagliardi, Matteo D'Ascenzo e Dante Bi.

Tutti pronti a ballare le canzoni più famose dei Planet Funk, da Chase the Sun, Who Said e The Switch.

Un colpaccio per gli organizzatori dell’evento che da anni ormai richiama migliaia di persone sulla spiaggia di Petacciato.