È Cristina Rosa la Miss Venere d'Italia Molise 2023

URURI. È Cristina Rosa la Miss Venere d'Italia Molise 2023.

Notevole successo quello della sfilata di moda per il concorso di bellezza “Venere D’Italia” approdato a Ururi sabato 19 agosto, dopo una serie di tappe intermedie. Ururi, infatti, è stata la location prescelta per eleggere la reginetta di bellezza che rappresenterà il Molise alla finale nazionale di Castellamare di Sabia.

Con la conduzione impeccabile di Antonio Mustillo e di Regina Cosco che hanno presentato le finaliste e intrattenuto il copioso pubblico anche con gag divertenti-come quando Antonio Mustillo si è travestito da Maria De Filippi- si è svolta, sotto gli occhi attenti della giuria presieduta dalla Sindaca Laura Greco, la sfilata che prevedeva un primo défilé in top, pantaloncino e occhiali da sole dello sponsor “Ottica Antonacci”; un secondo défilé in abito elegante ed un terzo défilé in costume da bagno!

Gli abiti di alta moda son stati forniti dal negozio “Passaparola” di Santa Croce di Magliano di Tessa Francone che era anche membro della giuria. Così come della giuria facevano parte Nadia Neva dell’atelier Neva Sposa di Termoli che ha fornito due bellissimi abiti da sposa indossati da due ragazze di Ururi non in gara; Roberto Antonacci dell’ottica Antonacci di Larino che era pure sponsor della manifestazione così come era sponsor Pastò System di Ururi (le finestre più belle d’Italia) e la Pastò Padel (il Padel di serie A) dell’imprenditore Nicola Pastò; sponsor anche il locale “L'ALTRO Bar".

Ha fatto parte della giuria anche Emanuela Frate in qualità di giornalista locale. Oltre allo spazio per la bellezza e per gli abiti, un ruolo molto importante è stato rappresentato dalle acconciature e make up resi possibili da uno valido staff di parrucchiere e truccatrici, tra cui spiccava la figura dell’ururese Marianna Di Lullo che ha anche annunciato la prossima apertura di un salone ad Ururi! Non meno importante è stato anche l’apporto dei tecnici del suono e delle luci che hanno permesso che tutto si svolgesse per il meglio! Dopo una prima fase la scelta dei giudici è caduta su Cristina Rosa, una giovane studentessa di Casacalenda.

Nella seconda fase della gara, con un cambio della numerazione ed il rientro in gioco di tutte le ragazze, i giudici hanno voluto comunque confermare la scelta di Cristina Rosa che ha ottenuto la fascia di Venere d’Italia Molise 2023 e rappresenterà orgogliosamente il Molise alle finali nazionali di Castellamare di Stabia nel settembre 2023!

Galleria fotografica