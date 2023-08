Miss Mondo Molise: a Termoli serata magica e solidale con moda, arte e spettacolo

TERMOLI. La 19enne Sophia Casolino ha vinto la finale regionale di Miss Mondo Italia Nel Molise, ospitata per la seconda volta dalla città di Termoli, e avrà il compito di rappresentare la regione Molise nelle fasi finali regionali e nazionali in programma a giugno 2024 nella città di Gallipoli. La manifestazione organizzata dall’ Agenzia Mika Production e Fourevent Agency esclusivisti per Molise e Abruzzo del concorso in collaborazione con il termolese Francesco Topini ha avuto un successo strepitoso riempiendo la piazza con migliaia di persone presenti a godersi uno spettacolo unico e indimenticabile.

Il Concorso di bellezza è stato accompagnato dalle esibizioni di vari artisti, come Runic Garden il quale ha allietato il pubblico con musiche norrene suonate dal vivo con una viola di gamba, Alice di Spettacolieventi.it che ha effettuato un numero di contorsionismo artistico su lollipop e il Mago Heldin, il quale ha stupito i presenti con due numeri di magia. Guest star della serata Isam L.K. che si è esibito in un concerto live e sui social con uno spettacolo di beatbox che ha lasciato tutti senza parole

Grande consenso ha ottenuto la scelta degli organizzatori di devolvere in beneficenza una parte delle erogazioni degli sponsor, convertendo una somma di duemila euro in gift cards, consegnate sul palco ad Andrea Coletta, segretario dell’Associazione “Centro di solidarietà di Termoli”, che si occuperà di distribuirle a 40 famiglie bisognose.

Regia e coreografia della serata sono state affidate a Laika D’Agostino e Camillo Del Romano, musiche e grafiche curate da Francesco Rosato, l’organizzazione locale da Francesco Topini e Francesco Cannarsa, le foto curate da Andrea D’Adamo e Stefano Leone. Quest’ultimo ha donato una gigantografia del castello svevo alla vincitrice.

