'U Vine bune se venne senza frasche: lo spettacolo in dialetto termolese

'U Vine bune se venne senza frasche: spettacolo in dialetto termolese

TERMOLI. Questa sera andrà in scena la termolesità goliardica e simpatica di un tridente d’assalto, Basso Caruso, Sebastiano Di Pardo e Basso Del Casale.

I tre sanno anche essere termolesi sdolcinati, ma le loro verve sono il più delle volte sarcastiche e satiriche.

Chi verrà a vederli, e ci risulta che il Lido Corallo di Anna Izzi teatro dell’evento sia sold out, alle 21,30, dovrà goderseli stando in piedi.

“U Vine bune ce venne senza frasche” questo è il titolo dello spettacolo. I 3 mattatori avranno tanti ospiti durante la serata, uno su tutti il grande Mario Leny che mancava dalla sua Termoli da ben 26 anni.

Un evento nell’evento in cui Leny darà live un saggio del suo ampissimo repertorio, molto del quale dedicato alla sua Termoli. Inizialmente era prevista anche la presenza di Nicolino Cannarsa, poi una vicenda comunque bella familiare probabilmente gli impedirà di essere presente, ma uno spiraglio per una sua presenza in zona cesarini non ci sentiamo di escluderla.

Ma ci saranno anche altri ospiti a sorpresa. L’attore principale come si evince dal titolo è il dialetto termolese e come u vine bune non ha bisogno di frasche per essere venduto. Musiche, canzoni, poesie, scenette di cabaret e speriamo tanto divertimento da parte del pubblico che a loro volta sarà protagonista perché il presentatore della serata, che poi sarebbe chi vi sta scrivendo in questo momento, avrà modo è tempo di coinvolgere tutti i presenti.

Preparatevi che in questo spettacolo tutti saremo protagonisti nel nome e per conto della sana termolesità.