Miss Italia 2023: nove le bellezze molisane che rincorreranno il proprio sogno

LARINO. Martina Di Stefano, 22 anni, di Santa Croce di Magliano, è la Miss Molise 2023. La studentessa di biotecnologie alimentari e appassionata di moda e sport, è stata scelta tra 16 reginette di bellezze, nella splendida cornice di Piazza Vittorio Emanuele a Larino.

Una piazza stracolma ha accolto la proclamazione della giovane santacrocese, mora, mediterranea, sguardo e sorriso incantevoli. Al secondo posto Erminia Sessa, 18 anni di Pescolanciano: accederà alle pre-finali nazionali con il titolo di Miss Eleganza Molise. Sul terzo gradino Naida Iacobucci, 18 anni di Campobasso, anche per lei accesso alla fase delle pre-finali con il titolo di Miss Sorriso Molise.

E’ stata una serata ricca di esibizioni, condotta dal giornalista Andrea Nasillo insieme a Regina Cosco: arte e bellezza assolute protagonista. Tanta moda in passerella. Ma non solo. Dal ritmo travolgente del sax di Suanai Torres fino alla danza di Daniela Maffulli e Ilenia Vitulli. Dal canto con voci straordinarie di Alice Cascitelli e Vladimir Francesco Cascitelli. Non è mancato il cabaret di Antonio Mustillo.

Un evento di grande successo, fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Puchetti.

Entusiasta del tour regionale di Miss Italia, l’agente per il Molise, l’avvocato Monica Mastrantonio: “Sono felice- È stato – ha detto – un percorso ricco di emozioni e che ha messo in luce talenti e bellezze di ragazze straordinarie. Tutte, nessuna esclusa”.

Alle pre-finali nazionali accederanno anche Giada Morrone (Miss Sport Givova Molise), Antonella Iaffaldano (Miss Pre-finalista 2022), Lorenza Lamanda (Miss Framesi Molise), Naomi Cordone (Miss Cinema Molise), Valentina Romano (Miss Rocchetta Bellezza Molise), Sara Mastrangelo (Miss Miluna Molise)

