Il ritorno del "Concerto Magico": un evento che farà "La Differenza”

MONTENERO DI BISACCIA. Un evento che farà "La Differenza”: mercoledì 23 agosto il ritorno del Concerto Magico al porto di Marina Sveva.

Il conto alla rovescia è iniziato per il concerto più atteso dell'estate: La Differenza sta per tornare a EL Chiringuito di Le Meridiane presso la spiaggia di Marina di Montenero di Bisaccia.

Dopo il successo straordinario dell'edizione 2022, la band italiana si prepara a incantare nuovamente il pubblico con un concerto esclusivo in un contesto magico. Il concerto si terrà al tramonto, questa sera, mercoledì 23 agosto, dalle 18:30 in poi e il palco sarà allestito direttamente sulla sabbia, a pochi passi dal mare, questo significa che i fan potranno assistere allo spettacolo a piedi nudi, tra la sabbia e le onde che lambiscono la riva.

Un'esperienza unica e coinvolgente che renderà il concerto ancora più speciale. La Differenza si esibirà nella sua formazione storica e il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare tutte le hit del passato, oltre a qualche gioiello meno conosciuto.

Inoltre, c'è un motivo in più per non perdere questo evento: il primo settembre, la band pubblicherà un nuovo singolo e chi sa se lo presenterà in anteprima già in questa occasione. Il concerto sulla spiaggia è diventato un appuntamento fisso per i fan della band, le famiglie e il vasto pubblico amante della buona musica italiana. Il contesto surreale e la magia del luogo hanno reso il concerto del 2022 un evento indimenticabile e quest'anno ci si aspetta un'affluenza ancora maggiore. «Non perdete l'opportunità di essere parte di questa esperienza unica!», l’invito rivolto dagli organizzatori.

