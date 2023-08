"Medea", il maestro Ugo Ciarfeo porta in scena al Teatro Verde "L'Araba fenice"

TERMOLI. Grande appuntamento, domani sera, giovedì 24 agosto, al Teatro Verde di Termoli, dove con la regia del grande maestro Ugo Ciarfeo e l'assistente Antonietta Finocchi, la compagnia dell'associazione LAltroTheatro propone lo spettacolo di Euripide "Medea - Araba Fenice", a partire dalle 21. In scena un cast composto da Annamaria Graziani, Franca Sciarretta, Rocco Mangifesta, Antonietta Finocchi, Enrico D'Errico, Michele Bevilacqua e i due figli di Medea.

Si tratta di una moderna messinscena di Ugo Ciarfeo. Medea è il testo più famoso di Euripide e anche il più inquietante e disperato dei capolavori del teatro greco: nella versione di Ugo Ciarfeo è trasferito ai tempi d'oggi e l'eroina conoscitrice d'arti magiche ha le fattezze di donna moderna. II travestimento serve a mostrare ii personaggio nel suo portato mitico anziché in quello psicologico esistenziale, che ne ha fatto del personaggio, un simbolo femminista, per liberarlo dalla gabbia di interpretazioni che nel tempo l'ha imprigionato.

Ciarfeo porta la barbara estraneità di Medea su un piano più assoluto e impenetrabile. Egli taglia alla radice ogni convenzionale interpretazione psicologica, in particolar modo, polverizza il movente della femminilità offesa data maternità che, per vendicare l'onta subita si rivolta atrocemente contro sé stessa. Pia una donna gelosa, essa e disposta a sacrificare la vita dei figli per vendicarsi del marito traditore. Medea è una sibilla potente, una divinità barbara che rivendica traumaticamente il suo potere nei confronti del mondo che la vuole esiliare e che agisce esclusivamente in obbedienza al Fato.

Anche se il Fato assume un volto nuovo, bestiale che non conosce più nessuna legge, né tribale né civile, se non quello della natura, forza selvaggia capace di inghiottire ogni ratio persino la ratio del sangue: è questo il motivo per cui il regista agisce sul rapporto Medea-Nutrice mettendo in secondo piano il rapporto Medea-Giasone. E la diversità di Medea, diventata di barbara, di immigrata, di non cittadina, di donna che obbedisce per istinto o per necessità alla logica maschile della vendetta, si rivela infine, tornando ad aderire alla pia intima essenza del mito, come diversità anche e soprattutto soprannaturale.

Medea, discendente del dio Sole si sottrae a Giasone che vorrebbe farle pagare il prezzo dei suoi crimini, indossando come una maschera, la sua vera natura. Produrre emozione attraverso la ricostruzione di un mistero troppe volte svelato, analizzato, reso omogeneo alla nostra cultura: questa la chiave dello spettacolo che Ciarfeo ci offre con la sua "Medea, araba fenice". Chi desidera ospitare lo spettacolo può rapportarsi con questi recapiti: 334 3412660, 345.2608746 e 331.5908441.