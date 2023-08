Silvia Mezzanotte in concerto sul lago degli Innamorati

MONTEFALCONE NEL SANNIO. L’estate ancora vivissima della musica live in Molise si arricchisce di un nuovo appuntamento di grande qualità e suggestione in programma domenica 27 agosto, alle ore 21: il concerto di Silvia Mezzanotte sul lago degli Innamorati a Montefalcone nel Sannio.

La cantante bolognese, già voce dei Matia Bazar, molto amata anche dal pubblico molisano, sarà accompagnata dal pianista Simone Sala e dal bassista Lorenzo Mastrogiuseppe. I tre musicisti stanno portando in giro per l’Italia lo spettacolo “Per un’ora d’amore” che ripercorre la carriera di Silvia Mezzanotte con la storica band ligure e da solista, e rappresenta anche un viaggio tributo alle voci femminili più limpide e ispirate. Tra le altre ‘gemme canore’, brani d’autore firmati da Ennio Morricone, Mia Martini, Franco Battiato ed Annie Lennox. L’amore cantato con intensità da una grande performer, dunque, e uno show totalizzante, quello ai bordi del peculiare e ben custodito laghetto a pochi chilometri da Montefalcone, che sarà infatti ‘illuminato’ in senso letterale e metaforico dalla installazione di luci curata da Vincenzo Villani e Alessandro Valentini.

Concerto più garden lights a partire dalle 21: una serata per godersi ancora l’estate, la musica, i giochi di ombre e di luci, in uno scenario ambientale unico come unica sarà la magia sprigionata dall’incontro fra arti diverse ma complementari, al chiaro di luna, sul lago degli innamorati.