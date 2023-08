Timbro vocale raro e pregiato, la giovane Alessia Balante alla conquista della musica

ven 25 agosto 2023

Alessia Balante apre il concerto di Chiara Galiazzo a Nuova Cliternia

CAMPOMARINO. La sua voce dolce e intensa ha conquistato il pubblico di Nuova Cliternia, lo scorso 15 agosto, intonando canzoni davvero di alto livello come “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” della legendaria Aretha Franklin e “L’amore si odia” di Noemi e Fiorella Mannoia.

Lei è Alessia Balante, 21enne campomarinese, che ha aperto il concerto di Chiara Galiazzo.

Una grande opportunità e una grande vetrina per Alessia che di canto, ormai ci vive. Da due anni, infatti, vive a Torino ed è prossima all’ultimo anno dell’Accademia di arte e canto proprio nel capoluogo piemontese.

Con l’accademia si è esibita più volte, calcando i palchi dei teatri della città. Si è esibita anche a Jesolo Lido con dei musical, ovvero On Broadway (Cabaret, Hairspray, Hamilton, Wicked) e The greatest showman.

Per i suoi insegnanti, Alessia ha un timbro vocale raro e non comune.

Grazie alla commissione di Nuova Cliternia e agli organizzatori del concerto, Alessia ha avuto modo di farsi conoscere anche nella sua terra.

La sua voce ha conquistato i presenti e su quel palco ha cacciato tutta la sua grinta.

Ad maiora Alessia, orgoglio campomarinese.

