Con Ugo Ciarfeo alla regia "Medea-Araba Fenice spettacolo sublime al Teatro Verde

TERMOLI. Applausi a scena aperta ieri sera al Teatro Verde di Termoli per il debutto dello spettacolo teatrale "Medea - araba fenice", diretto dal regista Ugo Ciarfeo e assistito alla regia da Antonietta Finocchi.

In scena il testo più famoso di Euripide e anche il più inquietante e disperato dei capolavori del teatro greco con un cast composto da: Annamaria Graziani, Franca Sciarretta, Rocco Mangifesta, Antonietta Finocchi, Enrico D'Errico, Michele Bevilacqua e i due figli di Medea.

In questo emozionante spettacolo teatrale, rivisitato in chiave moderna, il mito di Medea è stato interpretato egregiamente dalla compagnia LAltroTheatro.

Medea, la barbara, maga e assassina che per amore e vendetta decide di sacrificare i propri figli, sceglie di andare incontro al proprio destino travolta dall’oscura passione per Giasone, compiendo un crimine perturbante e insopportabile.





Rivendica traumaticamente il suo potere nei confronti del mondo che la vuole esiliare e agisce esclusivamente in obbedienza al Fato. Anche se il Fato assume un volto nuovo e bestiale che non conosce più nessuna legge, né tribale né civile se non quello della natura: forza selvaggia capace di inghiottire ogni ratio, persino la ratio del sangue.

Questo è il motivo per cui il regista agisce sul rapporto Medea-Nutrice, mettendo in secondo piano il rapporto Medea-Giasone.

Medea, discendente del dio Sole, si sottrae a Giasone che vorrebbe farle pagare il prezzo dei suoi crimini, indossando come una maschera la sua vera natura.

Produrre emozione attraverso la ricostruzione di un mistero troppe volte svelato, analizzato, reso omogeneo alla nostra cultura: questa la chiave dello spettacolo che Ciarfeo ci ha offerto con la sua "Medea, araba fenice".

