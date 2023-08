Sabbie mobili 2023, sul palco arrivano i Planet Funk

PETACCIATO. È tutto pronto per l’evento più atteso dell'estate petacciatese, il Sabbie Mobili festival edizione 2023.

Questa sera, sabato 26 agosto, la spiaggia di Petacciato sarà pronta a ballare con Dani Faiv, i Riserva Moac, Locura Showcase, Gaetano Ciolfi e Luca Cocullo, Mekkani Showcase, Nicola Dor e Tommy Dvotion, Tumbadee Showcase, Mik Gagliardi, Matteo D'Ascenzo e Dante Bi.

Ma si aspetta il sold out con i Planet Funk, la band italiana che canta in inglese. Tutti pronti a ballare le canzoni più famose dei Planet Funk, da Chase the Sun, Who Said e The Switch.

Il comune di Petacciato ha garantito parcheggi e il servizio navetta da paese alla marina con tre corse, alle 19:30, 21 e 22:30. Mentre per il ritorno all'1, alle 2 e alle 3.