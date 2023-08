Duo flauto e organo in Cattedrale con Giuseppe Nese e Davide Mariano

TERMOLI. Ritorna dopo una pausa di circa un mese il cartellone di TermoliMusica.

L’associazione servizi culturali “Ondeserene” propone questa sera il concerto della XIX edizione di Termoli Musica 23 del Duo composto da Giuseppe Nese (flauto) e Davide Mariano (organo), sabato 26 agosto 2023 alle ore 21 presso il Duomo di Termoli. Il duo eseguirà brani di B. Marcello, J. S. Bach, C. P. E. Bach. L’ingresso è gratuito.





Giuseppe Nese, considerato «uno dei flautisti italiani più interessanti della sua generazione» (E. Renna, MusicBoom), è nato a Essen (Germania) e ha compiuto gli studi musicali in Italia diplomandosi con il massimo dei voti sotto la guida di Edda Silvestri. Si perfeziona in Svizzera presso il Conservatorio di Winterthur sotto la guida del M° C. Klemm conseguendo il “Konzert-Diplom. Ha seguito le Masterclass di A. Blau, M. Larrieu, A. Persichilli, K. Pasveer, K. Stockhausen, N. Eidler, Y. Diaz. Ha tenuto concerti da solista in Italia e all’estero, ha effettuato registrazioni radiotelevisive per la RAI, la Radiotelevisione Rumena, Rai International, la Radio televisione Etiopica, la Radio di stato Russa. Ha eseguito gran parte del repertorio solistico con orchestra; si è prodotto nell’ambito dei Festival ROMAEUROPA e del Festival di Saratov (Russia) con la Filarmonica di Stato, del Festival Internazionale di Musica da Camera di Brasov (Romania), del Festival Internazionale di Sitges (Spagna) con l’Orchestra Filarmonica di Barcellona, del Festival da Camera dell’Adriatico con l’Orchestra del festival, con l’Orchestra “U. Giordano” di Foggia, con “I Solisti di Sofia”, con “I solisti Aquilani”, Con l’Orchestra MIAM Oda di Istanbul. Ha eseguito importanti composizioni alla presenza degli autori quali Goffredo Petrassi, che ne ha lodato la «padronanza tecnica e l’efficacia esecutiva», Hanz Werner Henze, G. Manzoni, A. Solbiati, E. Renna; di quest’ultimo è dedicatario di opere moderne e prime esecuzioni. Vanta prestigiose collaborazioni come quella con i flautisti Peter-Lukas Graf, A. Persichilli e D. Milozzi, il chitarrista P. Garzia, i pianisti A. Katz, A. Soler, P. Camicia e S. De May, i violinisti J. Palomares e C. Askin, i violoncellisti Vito Paternoster e Luc Tooten, il batterista E. Fioravanti, il gruppo “I FIATI di Roma”, il Trio Haydn, Il Trio Italiano Barocco, Quartetto Ensemble, Nuovo Trio Weber, Il Trio Pleyel, Europe Trio.

Davide Mariano ha conseguito il diploma di Organo e Composizione Organistica e in seguito il diploma accademico di II livello in organo con il massimo dei voti sotto la guida di F. Di Lernia presso il Conservatorio di Musica di Campobasso. Si è laureato a Vienna in organo e in clavicembalo nelle classi di M. Haselböck e di G. Murray. Si è esibito come solista nelle sale da concerto e chiese più prestigiose, tra cui Musikverein di Vienna, Konzerthaus di Vienna, Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Konzerthaus di Berlino, cattedrale Notre-Dame di Parigi, Église de la Madeleine di Parigi, Stephansdom di Vienna, Suntory Hall di Tokyo, Kyoto Concert Hall, The Symphony Hall ad Osaka e Cleveland Museum of Art e per festivals a Roma, Stoccarda, Tolosa, Amsterdam, Helsinki, Copenaghen e Tel Aviv. Ha tenuto masterclass e conferenze d’organo in Giappone, per l’American Guild of Organists negli Stati Uniti e in Conservatori di Musica italiani, ed è stato premiato in diversi concorsi organistici internazionali. Ha inoltre collaborato con orchestre prestigiose come ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Orchester Wiener Akademie, Tokyo Symphony Orchestra, Sapporo Symphony Orchestra, Louisiana Philharmonic Orchestra e Musica Angelica Los Angeles, lavorando con direttori come M. Pommer, C. M. Prieto, R. Paternostro, G. Sabbatini, M. Haselböck e T. Otaka.