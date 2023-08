«PlanetFunk superlativi», a Petacciato marina in migliaia al Sabbie Mobili Festival

PETACCIATO. Era l’evento più atteso dell'estate petacciatese, il Sabbie Mobili festival edizione 2023. Enorme successo ieri sera sull’arenile di Petacciato marina, che ha visto migliaia e migliaia di persone, giovani, giovanissimo e non solo, ballare con Riserva Moac, Locura Showcase, Gaetano Ciolfi e Luca Cocullo, Mekkani Showcase, Nicola Dor e Tommy Dvotion, Tumbadee Showcase, Mik Gagliardi, Matteo D'Ascenzo e Dante Bi. La presenza di spicco è stata quella dei Planet Funk, la band italiana che canta in inglese. Tutti a ballare le canzoni più famose dei Planet Funk, da Chase the Sun, Who Said e The Switch.

Il comune di Petacciato per agevolare l’afflusso aveva garantito parcheggi e previsto un servizio navetta da paese alla marina con tre corse, alle 19:30, 21 e 22:30. Mentre per il ritorno all'1, alle 2 e alle 3.

«Atmosfera fantastica, quella di ieri sera - ci riferiscono gli organizzatori - gente rilassata con figli. È andato tutto benissimo e la nostra soddisfazione è alle stelle».

«PlanetFunk superlativi, RiservaMoac fantastici, DJ super»,

Galleria fotografica