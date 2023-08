Termoli jazz: annullato per rischio maltempo il concerto dei Daykoda del 30 agosto

mar 29 agosto 2023

TERMOLI. Si comunica che, per il concreto rischio di precipitazioni in vista nel pomeriggio e nella serata di domani, siamo costretti con estremo rammarico, ad annullare il concerto dei Daykoda del prossimo 30 agosto. Le condizioni meteo non ci consentirebbero di svolgere né il sound-check, né tantomeno il concerto.

È già stata individuata, con l’agente e gli artisti, un periodo utile per il recupero della data, dalla seconda metà di ottobre in poi, dopo l’uscita del loro nuovo disco. Sarà premura della nostra associazione dare pronta informazione in merito alla riprogrammazione del concerto.

In ogni caso si conferma l’appuntamento, all’affezionato pubblico del Termoli Jazz, a stasera 29 agosto alla Scalinata del Folklore, per il bellissimo concerto di Alessandro Sgobbio. Ingresso libero e inizio concerto ore 22:00.

Disisradio Point e Parini Illegal Food nella piazzetta del folklore, in cima alla scalinata dalla prima serata. Aggiornamenti sui nostri social e per ogni informazione 324 5846599