Alessandro Sgobbio al Termoli Jazz: concerto sulla scalinata del Folklore

TERMOLI. Nona edizione ridotta solo alla serata di oggi, a causa delle previsioni meteo, per la rassegna Termoli Jazz. Sulla scalinata del Folklore, dalle 22, si esibisce Alessandro Sgobbio “Piano Music” in concerto. La direzione artistica dell’evento, patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Termoli e tra i perni dell’estate termolese, è di Michele Macchiagodena. Stefano Dentice, dello staff organizzativo, presenta così l’artista che aprirà l’evento atteso da tutti gli appassionati. «Un immaginifico viaggio denso di atmosfere rarefatte, di sonorità ipnotiche, guidato da un profondo spirito volto alla sperimentazione e all’innovazione, il tutto impreziosito da un mood evocativo che tocca le corde più intimistiche.

“Piano Music” è l’interessante progetto dell’ardimentoso pianista jazz e compositore Alessandro Sgobbio, concepito come se fosse una raccolta di fotografie interiori per “Piano Solo” ed elettronica. Dallo stile introspettivo, adornato da soavi colorazioni impressioniste, dal pianismo sovente tendente e assimilabile a estasianti suggestioni scandinave, Alessandro Sgobbio è un intraprendente musicista dalla fervida immaginazione. Leader dei quartetti italo-scandinavi Silent Fires E Hitra, co-fondatore del progetto Pericopes, è stato nominato al Topjazz (nuovi migliori talenti del jazz italiano), ricevendo successivamente i premi Umbria Jazz Contest e Padova Carrarese.

Formatosi presso il conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e alla “Norges Musikkhogskole” di Oslo, ottiene il secondo premio al concorso “Luca Flores” di Firenze e viene selezionato al concorso “Martial Solal” di Parigi. In Francia crea e produce nuovi progetti discografici, tra cui il trio Charm e il sestetto Debra's Dream. Tredici gli album pubblicati in qualità di leader e co-leader, con oltre duecento concerti tenuti in America, Europa e Asia con il trio transatlantico Pericopes+1. I suoi recenti album “Forests" (2019) e “Transparence” (2021) sono stati selezionati come dischi del mese dalla storica rivista Musica Jazz e da Europe Jazz Network. Il repertorio del suo concerto in “Solo” verterà su alcuni brani originali frutto della sua magmatica vena compositiva e su sue improvvisazioni tratte dal recente lavoro intitolato “Piano Music” - un album inserito tra i migliori dischi dell’anno al “Topjazz 2022” da “Musica Jazz” - e dal nuovissimo disco “Piano Music 2” che sarà pubblicato a settembre dall’etichetta norvegese Amp Music & Records.

Un live, quello di Alessandro Sgobbio, pensato ad hoc per tutti i cultori della musica a 360 gradi, per tutti coloro che sono animati da una viva curiosità di conoscere musiche altre. Un concerto dall’alto senso estetico che proietta la mente dell’ascoltatore in una sorta di dimensione parallela».