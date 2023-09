Concluso a San Martino in Pensilis il tour estivo del "Gruppo di Amici"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Sì è concluso ieri sera nella storica piazza della Vittoria a San Martino in Pensilis, in uno scenario gremito di giovani, il tour estivo del "Gruppo di Amici". Cinque ragazzi animati ed accomunati dalla passione per la musica rock, funky, blues e cantautori italiani. A dirci come è andata è Giovanna Di Bello, presidente dell'associazione Culturale Lagrandeonda.

«Amici da una vita che sulle note di Pino Daniele, Vasco Rossi, Fabrizio De Andrè e Lucio Dalla hanno salutato con molto rammarico e nostalgia l'estate Sammartinese 2023.

Il cantante del gruppo Domenico Di Palma, bassista, rivelazione dell'anno come voce del gruppo, è riuscito a conquistare e coinvolgere la piazza con la sua simpatia ed il suo estro.

Il maestro tastierista Domenico De Simone ha incantato il pubblico con i suoi arrangiamenti creativi alla tastiera.

Le chitarre elettriche ed acustiche sono state portate in distorsione dai cugini Francesco e Giulio Tosto che hanno fatto vibrare le corde vocali della piazza anche con il sassofono, come pure il batterista Antonello Gasbarro che con le sue bacchette magiche ha deliziato i timpani dei presenti.

Cinque ragazzi musicisti, cinque esempi di buona musica che hanno dimostrato e saputo trascinare il popolo giovanile di San Martino in Pensilis e non solo, a rimanere a vivere l'estate nei propri posti di origine incrementando il turismo locale con buona pace e approvazione degli esercenti commerciali locali come lo storico "Bar del Centro" di Pipino Antonio e famiglia che più di qualche volta li ha ospitati.

Lunga vita al gruppo e alla buona musica che ci propongono».