«Portiamo il Molise dove c'è la movida»

L'ultima serata del Guaranà local party

TERMOLI. Termoli, Lesina, Riccione e Catanzaro. Sono solo alcune delle tappe del tour “Party summer festivale” dei “Guaranà local party”, l’agenzia di organizzazione eventi che punta al turismo e ai giovani del territorio.

Il fondatore di questa agenzia è Ivan De Cesare, che insieme a Biagio Capurso, Cristian Di Martino, Luca Di Campli e Antonio Felice, cerca di portare, in Molise e specialmente a Termoli, lo stesso metodo che già sta utilizzando in Puglia, sia a livello turistico, di incentivi e sia a livello di organizzazione e divertimento per ragazzi.

E ci sono riusciti. Non solo a portare il metodo nella nostra regione, specialmente a Termoli ma anche a espanderlo oltre i confini del nostro territorio.

Cinque ragazzi e un sogno. Quello di portare turismo in città. Far divertire i ragazzi per non farli scappare da questa Regione.

E portano Termoli e il Molise fuori regione perché ci tengono a far conoscere le bellezze del territorio. Vincono una sfida importante, quella che vede 5 giovani metterci la faccia e prodigarsi per gli altri. Una mission che chiude la stagione estiva in modo più che positivo.

Nella loro ultima serata, a Catanzaro, l'ospite d'eccezione è stato Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo, rapper e freestyler italiano che, dopo anni trascorsi a scrivere ed esibirsi nel freestyle, si fa conoscere al grande pubblico con “P Secondigliano”, pezzo lanciato su YouTube nel 2018. Travolto da un successo inaspettato a soli 18 anni, fa seguire al primo singolo altri brani molto apprezzati, quali “Mercedes”, “Queen” e “Mexico”.

I cinque ragazzi crescono e siamo sicuri che arriveranno ancora più in alto.

Galleria fotografica