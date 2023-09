"I soldi non fanno la felicità, specialmende quanne so' poche"

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Più che un ritorno a casa, un omaggio alle origini di un'avventura artistica, sociale e culturale che non smette più di stupire. Ma soprattutto un dono, a grande richiesta, che la compagnia vuole fare alla 'sua' gente.

I 'Sceme sembe nuje' saranno infatti di scena nella loro Santa Croce di Magliano, per un attesissimo evento di fine estate il prossimo 15 settembre, presso Largo Cedri, con la commedia "I soldi non fanno la felicità - specialmende quanne so' poche", vero e proprio cavallo di battaglia.

Esilarante spettacolo che ha ottenuto successo ovunque, compreso la data in programma lo scorso anno, presso la Fondazione Molise Cultura di Campobasso, nella prima stagione del noto festival itinerante Jamme Bbelle. In attesa di conoscere, a tal proposito, novità in merito alle prossime iniziative e manifestazioni sul territorio, non resta dunque che godersi questo classico del teatro popolare molisano che, con graffiante ironia, regala risate ma anche riflessioni profonde sulla natura umana.

