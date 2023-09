Sotto la torre della regina il ballo della pizzica rende liberi

Sotto la torre della regina il ballo della pizzica rende liberi

COLLETORTO. La Torre di Giovanna I d’Angiò, che con le sue luci brilla d’antico sulle case del borgo degli angioini, diventa il simbolo di una festa che chiude con successo l’Estate Colletortese. Tantissime pertanto le persone che con piacere hanno partecipato alla “Festa di fine Estate” promossa dalla Pro Loco Angioina, dal Gruppo Storico “Giovanna I d’Angiò” e dall’Associazione Culturale “La Coccinella”. Un appuntamento felicissimo sul piano culturale, sociale e musicale che chiama a raccolta quanti, nel corso dell’estate, mette a disposizione il loro tempo libero per qualificare con svariate iniziative il contesto locale. Insieme indubbiamente si riesce a lavorare meglio. A motivare di più e a soddisfare diverse esigenze. Una bellissima esperienza, dunque, per ricordare a tutti come sia importante oggi dedicare il tempo libero per il proprio paese.

Per far crescere, attraverso il divertimento e lo stare insieme, il vivaio delle relazioni sociali. Nella vita comunitaria l’uomo ritrova il senso della propria esistenza. Per l’occasione tutte le associazioni hanno lavorato insieme, per animare, con i migliori ritmi musicali, radicati peraltro anche nella tradizione musicale locale, uno spaccato del borgo antico che puntualmente con la sua bellezza colpisce. Al centro dello spettacolo i ritmi coinvolgenti di pizzica e canti popolari del Centro Sud Italia del “Gruppo Terra di Sud”. Accompagnati a piedi nudi dell’instancabile maestra di pizzica Maria Martino. I componenti del gruppo di canti e suoni tradizionali, provenienti da Rotello, Larino, Matrice e Vinchiaturo, hanno dato il meglio di sé, mediante passaggi sonori e ritmi cadenzati fino a tarda serata. Canti di lotta, canzoni dedicate all’amore, pizzica, tammurriate, balli e tarantelle hanno coinvolto alla fine grandi e piccini in un girotondo piacevolissimo. La pizzica è un ballo diffuso. Ha origini antichissime.

È il ballo della frenesia e della libertà. Tra danza e magia Maria Martino puntualmente esalta la sua passione senza limiti. Bravissima nei suoi avvicinamenti e nel suo girarsi intorno a piedi nudi velocemente. Una scena piena di passione, giocosa, intensa e divertente. Anzi coinvolgente. Con abilità Maria Martino ha espresso la sua bravura con i suoi armoniosi movimenti al ritmo di musica e saltelli. Sventolando con lo scialle, su gonna nera e camicetta rossa, movimenti intensi di un linguaggio espressivo intrecciato a sussurri antichissimi. In definitiva una festa vivace tra tanti sorrisi. Piena di energia. Che mette adrenalina. E spinge al movimento anche chi sta fermo. Un’esperienza indubbiamente da ripetere nello stesso contesto. Dove i toni della musica, le armonie e le emozioni si mescolano alle architetture del luogo e si esaltano nel modo migliore. In questa cornice storica la musica popolare ha un sapore decisamente diverso.

Per gli appuntamenti finora realizzati tanta soddisfazione - pertanto - da parte di Camilla Di Rocco, presidente dell’Associazione Culturale “La Coccinella” e Maria Rosati, presidente della Pro Loco Angioina. «In verità quest’anno l’estate colletortese - precisa Vincenzo Ritucci - presidente del Gruppo Storico Giovanna I d’Angiò - è stata caratterizzata da un forte spirito di collaborazione tra le varie associazioni. Siamo riusciti insieme ad animare il paese con una bella sinergìa che ha lasciato un segno molto positivo. Una comunità ha bisogno dell’unità per vivere bene insieme. Per questi motivi abbiamo voluto chiudere l’estate colletortese con la festa delle associazioni. Noi del gruppo storico, approfittando poi della magnifica location, abbiamo aperto al pubblico la torre angioina permettendo ai visitatori di vivere i momenti di festa da un punto di osservazione decisamente unico e particolare. Ringrazio la comunità di Colletorto e le persone vicino alle associazioni che hanno permesso quest’anno la realizzazione di un cartellone estivo coinvolgente e ricco di eventi».

Luigi Pizzuto

Galleria fotografica