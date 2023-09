Miss Universe Italy: in finale le molisane Anna Galasso, Marta Porreca e Vanessa Di Lernia

gio 14 settembre 2023

SAN SALVO. Nel fantastico scenario di Cala del Golfo, nel porto di San Salvo Marina, è stata organizzata la finale interregionale di Miss Universe Italy valida per le regioni Abruzzo e Molise, organizzata dalla Mika Production con la regia di Camillo Del Romano e Laika D’Agostino.

Le Miss a contendersi l’ambito titolo di finaliste Preliminary Italy sono state ben 20, provenienti da Abruzzo, Molise e dalla vicina Puglia. La giuria presieduta da Francesca Torricella in rappresentanza di Cala del Golfo, coadiuvata in giuria dagli imprenditori: Michele Occhionero, Sergio Garofoli, Rosetta Santoiemma, Michele Cristallo, Daniela Potalivo, Carmine Palazzone, Valerio Memmo e dalle modelle: Paola Finocchio e Cristina Antenucci, l’assessore al turismo Elisa Marinelli, Antonio Antenucci e Dennis Delle Donne.

Gli stessi giurati hanno avuto l’arduo compito di designare le 6 miss che andranno a rappresentare le 2 regioni nella finale nazionale in programma dal 2 al 8 ottobre a Canosa di Puglia. Le vincitrici sono state per Abruzzo: Cristina Yaremchuk 19 anni di Ortona, Fabiana Gargarella 18 anni di Lanciano, Chiara Di Cintio 20 anni di San Giovanni Teatino, per il Molise: Anna Galasso 18 anni di Isernia, Marta Porreca 24 anni di Termoli e infine eletta Vanessa Di Lernia 23 anni di Barletta (BT).

Sono state assegnate altri titoli di sponsor: fascia Miss Cala del Golfo vinta da Aurora Di Miccoli 17 anni di Barletta (Bt), fascia Miss San Salvo Calcio vinta da Sophia Casolino 18 anni di Termoli, Fascia Miss Eleganza vinta da Morena Teti 25 anni di Lanciano, fascia Miss Fotogenia vinta da Elena Carlomagno 19 anni di Isernia, Miss Cinema a Giulia Cataldo 19 anni di Miglianico e infine Miss Ai 3 Scalini Gelateria vinta da Ylenia Ciccocioppo 21 anni di Lanciano.

Le altre miss in gara sono state: Camilla Marazzato, Francesca Conte, Luisa Cozzolino, Samantha Iadisernia, Alma Sofia Silva, Martina Mazzei, Sabrina Terrenzio e Francesca D’Ercole.

Durante la serata le miss hanno interpretato momenti di moda con le collezioni di JACOPS MODA, le borse di KIROGA e gli occhiali ALERO MDB. Emozionante la sfilata dei più piccini che ha aperto lo spettacolo con le collezioni di D’Ambrosio Fashion Store. Momento clou della serata, la presentazione della squadra del San Salvo Calcio, con tutti i giocatori e dirigenti sul palco per ricevere l’ovazione dei circa 500 supporter che hanno fatto sentire il loro calore ai loro beniamini con cori da stadio, bandiere e fumogeni colorati.

Fra gli ospiti si è esibito con la sua voce il giovane cantautore e talento abruzzese Riccardo Di Simone in arte Arrow Fire, la conduzione della serata affidata all’elegante Lucia Di Paola, back-stage curato da Silvia Di Cicco, musica e grafica curata da Francesco Rosato, le foto curate dal fotografo ufficiale del concorso Andrea D’Adamo e Fulvio Abbatista.

Soddisfazione degli organizzatori Camillo Del Romano e Laika D’Agostino per la riuscita dell’evento con il plauso dell’amministrazione Comunale presente alla serata con Tiziana Magnacca, Elisa Marinelli e Tony Faga.

