Il concerto della "Roma small band" chiude gli appuntamenti estivi del Termoli musica 23

TERMOLI. Termoli Musica 23 ritorna con un concerto strepitoso, quello di domenica 24 settembre al Cinema Sant'Antonio, che ha visto sul palco la Roma Small Band diretta dal M° Maurizio Schifitto.

Questa Band, composta da 16 elementi di giovanissimi talenti (il più “anziano” ha 19 anni), nasce nel 2017 da un’idea di Maurizio Schifitto per scopi didattici, ma nel corso degli anni ha iniziato ad accumulare esperienze concertistiche degne di nota, tra cui il “Primo Premio Assoluto” al concorso Musicale Great Music Events nel 2021, la partecipazione al Festival della Musica 2022 di Roma, la rassegna “Un Ponte di Musica” di Roma 2022, e ospitato musicisti e cantanti di caratura internazionale, tra cui Fiorella Mannoia.

Il repertorio della serata è stato vario, spaziando dai grandi classici delle orchestre jazz americane fino a un’aria tratta da Lo schiaccianoci di Tchaikovsky, Sugar Plum Swing, su arrangiamento dello stesso Schifitto. Così il pubblico ha ascoltato Come fly with me, famosa composizione swing scritta per Frank Sinatra; My little suede shoes, pezzo degli anni Cinquanta di Charlie Parker, considerato uno dei padri fondatori del movimento musicale chiamato bebop; All of me, uno standard jazz scritto da Gerald Marks e Seymur Simmons nel 1931 e che nel tempo è stato registrato da altri noti artisti di fama internazionale, come Sinatra e Armstrong.

E ancora, Once Upon a blues, un orecchiabile pezzo blues con sonorità tradizionali ed accattivanti; Estate, brano composto dal cantante e pianista italiano Bruno Martino nel 1960; Blue Bossa di Kenny Dorham, uno dei pezzi più ascoltati e suonati in contesti jazz; la sempre amata Summertime di George Gerswhin, Cantaloupe Island del compositore e noto jazzista pianista Herbie Hancock, Superstition e You Are the Sunshine of my life di Stevie Wonder.

La Roma Small Band ha divertito il pubblico e suonato con leggerezza e talento, sotto la direzione del M° Schifitto che a sorpresa ha anche partecipato all’improvvisazione con il suo sassofono contralto. Bravissimi tutti gli artisti, veri professionisti, con al sax Patrizio Massimo Di Rita, Mattia Girolimetti, Elena Pandolfi, Matteo Mercatali, Jonathan Papola, Alessandro Martinelli; al clarinetto Gabriele Carrese; Valerio De Rossi alla tromba, Massimiliano Nese e Mirko Piccarozzi al trombone; alla chitarra Federico Baldanza, Rocco Donati al basso, Federico Siniscalchi alla batteria e Christian Pio Nese al pianoforte. Meritatissimi gli applausi del pubblico entusiasta, che ha richiamato a gran voce tutti sul palco per un atteso bis.

La stagione riprenderà a ottobre con i suoi appuntamenti della sessione autunnale, che prevedono, oltre ai concerti, anche laboratori didattici e masterclass.

Galleria fotografica