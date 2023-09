“Il Giovane Solista”: doppio concerto dell'Orchestra Sinfonica Molisana

MOLISE. Il Teatro Italo Argentino di Agnone e l’Auditorium dell’UniMol di Campobasso sono i luoghi che il prossimo fine settimana saranno arricchiti dall’Orchestra Sinfonica del Molise.

In produzione sabato 30 settembre alle 21 ad Agnone e domenica 1^ ottobre alle 18 a Campobasso “Il Giovane Solista”, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, che vedrà in palcoscenico Riccardo Manco, 21 anni, giovane e valente musicista, diplomatosi in Strumenti a Percussioni presso il Conservatorio “Perosi” di Campobasso sotto la guida del Maestro Giulio Costanzo e vincitore della XV edizione del Premio Nazionale delle Arti 2022 indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

A dirigere l’Osm Nicolò Jacopo Suppa, assistente del M° Daniele Gatti al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e che giovanissimo ha già debuttato in prestigiosi teatri tra i quali l’Arena di Verona, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Dal Verme di Milano, il Coccia di Novara, il Rossini di Pesaro, il Verdi di Firenze, il Verdi di Pisa.

In programma il Divertimento per Archi di Martin, il Concerto in re maggiore per archi, detto di Basilea, di Stravinskij, la Serenata per archi, op. 48 di Tchaikovsky e il Concerto per marimba e orchestra d’archi di Sejournè con Riccardo Manco alla marimba.