TermoliMusica 2023 riparte con la sessione autunnale

TERMOLI. Davvero senza soluzione di continuità si presenta la stagione artistica dell'associazione di servizi culturali "Ondeserene", che solo nell'ultima domenica di settembre ha concluso la rassegna estiva e ora riparte, di gran carriera, con quella autunnale.

Dopodomani, venerdì 6 ottobre, presentazione della sessione autunnale della XIX Edizione della Stagione Concertistica TermoliMUSICA 2023, alle ore 11, presso la Torretta Belvedere di Termoli sede dell’Ufficio Cultura.

Saranno presentati i concerti in calendario da ottobre a dicembre 2023, che vedranno spettacoli come Enoch Arden e Beethoven in Vermont, il pianista bulgaro Georgi Mundrov, l’Orchestra dei Fiati di Teramo, il vincitore del Concorso Internazionale “Severino Gazzelloni” e molti altri. Saranno inoltre di grande rilevanza gli appuntamenti pensati per le scuole con fiabe e progetti musicali, e non mancheranno le Masterclass, con quattro appuntamenti formativi per i giovani musicisti.