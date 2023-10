Niente panico, solo risate: a Termoli la commedia dei 'Sceme sembe nuje'

TERMOLI. In attesa della seconda edizione di Jamme Bbelle, dopo il grande successo del primo festival itinerante organizzato in regione, il teatro popolare molisano non si ferma e continua a regalare altre perle. Anzi, una in particolare: "I soldi non fanno la felicità - specialmende quanne so' poche", esilarante commedia capace di collezionare sold out ovunque e grande cavallo di battaglia della compagnia di Santa Croce di Magliano "Sceme sembe nuje".

Lo spettacolo, imperdibile, è in programma venerdì 13 ottobre alle 20 e 30 presso l'auditorium Santa Maria degli Angeli in contrada Difesa Grande a Termoli.

La trama: in casa di Ciccillo si vive di stenti, in uno stato di povertà assoluta e la situazione si complica ulteriormente con l’arrivo dall'America del fratello Alfonso, che tutti credono ricchissimo. Da qui parte un intreccio di situazioni divertenti, perché la vera domanda è: Alfonso è davvero ricco o è addirittura tornato più povero di prima?

Per ulteriori dettagli in merito all'evento basta consultare le pagine Facebook e Instagram della Compagnia teatrale Sceme sembe nuje, oppure rivolgersi direttamente al 327 956 6623

Niente panico o scaramanzia, a Termoli sarà "specialmende" un venerdì 13 tutto da ridere.