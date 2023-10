Enoch Arden: debutta il cartellone autunnale di TermoliMusica 2023

TERMOLI. Come rivelato già ieri mattina, in occasione della conferenza stampa alla Torretta Belvedere, l’associazione servizi culturali “Ondeserene” invita tutti al concerto Enoch Arden della XIX edizione di Termoli Musica 23, con Maurizio Pellegrini (voce recitante) e Piero Rotolo (pianoforte), domenica 8 ottobre 2023 alle ore 18 presso l'ex cinema Sant'Antonio di Termoli.

Testo di Alfred Tennyson, musica di Richard Strauss.

BIOGRAFIE

Maurizio Pellegrini è attore, cantante, regista. Diplomato presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 2009, si forma con numerosi insegnanti fra cui Nikolaj Karpov (GITIS – Mosca), Peter Clough (Guildhall School – Londra), Riccardo Pradella e molti altri. Studia Tecnica della voce parlata con Ambra D’Amico e Renato Gatto. Intraprende gli studi di canto lirico con il soprano Liliana Oliveri diplomandosi successivamente presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. Sempre nel 2009 è al Valstybinis Juanimo Teatras di Vilnius nello spettacolo IL BUMME, unica presenza italiana al festival europeo Dekalogas-Dialogas, tenutosi nella capitale Lituana. Diretto da Sergio Ferrentino ha partecipato a Crediti d’attore in onda su Radio 3 Rai e la RadioTelevisione Svizzera Italiana ed al progetto Autorevole nei radiodrammi Il contabile e le murene di Pino Corrias, Radiogiallo di Carlo Lucarelli ed Il giardino di Gaia di Massimo Carlotto in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano ed ancora in tournée nei teatri e nelle Università d’Italia. Collabora con la RadioTelevisione Svizzera italiana, Fonderia Mercury e Audible per la realizzazione di audiodrammi e radiocommedie. Per l’Orchestra sinfonica della Provincia di Bari è stato voce recitante nella prima esecuzione assoluta di Paraphrase dalla sonata in si minore di Franz Liszt, diretta dal M° Nicola Samale. Con EPOS TEATRO, di cui è direttore artistico, ha vinto il Premio Nazionale “Riccardo Pradella” 2014 per le giovani compagnie.

Piero Rotolo, pianista nato a Mola di Bari nel 1964, svolge attività concertistica, didattica e organizzativa in campo musicale. Avviato agli studi musicali dal M° Nicola Diomede, si è diplomato in Pianoforte a pieni voti presso il Conservatorio di Musica “Piccinni” di Bari sotto la guida dei maestri Giuseppe Campagnola e Benedetto Lupo. Successivamente ha frequentato i Corsi di Alto Perfezionamento Pianistico tenuti da Franco Medori, Pierluigi Camicia, Adam Wibronsky, Francoise Thiollier, John Perry, Michael Staudt. Ha studiato inoltre Composizione con Raffaele Gervasio e Analisi Musicale con approfondimenti musicologici con Lorenzo Fico. Vincitore in oltre 20 Concorsi di Esecuzione Pianistica e di Musica da Camera Nazionali ed Internazionali (Albenga, Napoli, Roma, Capri, Caltanissetta, Castellaneta, Taranto, Lamezia e altri), ha intrapreso un’attività concertistica che lo porta ad esibirsi per importanti Istituzioni e Associazioni Musicali in Italia, Spagna, Polonia, Francia, Bulgaria, Moldova, Romania e U.S.A. (“Steinway Hall” di New York, Fondazione “Segovia” di Linares-Spagna, “Williamson Theatre” dello Staten Island College di New York, Filarmonica Statale di Shoumen-Bulgaria, Filarmonica della Radiotelevisione a Kisney-Moldova, Università di Salerno e Università per Stranieri di Perugia, Teatro Alfieri di Torino, Teatri Civici di Tortona, Marsala, Civitanova e altri) da solista, in varie formazioni cameristiche e come accompagnatore di cantanti, riscuotendo vivi apprezzamenti dal pubblico e dalla critica.