«I soldi non fanno la felicità...», la commedia dialettale impazza a Difesa Grande

TERMOLI-SANTA CROCE DI MAGLIANO. Auditorium di Santa Maria degli Angeli gremito per l’ennesima replica di uno spettacolo che ha reso celebre il teatro popolare in basso Molise, specialmente, ma non solo.

Di scena il gruppo di attori della compagnia dialettale "Sceme sembe nuje" con la commedia "I soldi non fanno la felicità - specialmende quanne so' poche", apprezzatissima anche nella rappresentazione di venerdì scorso.

C'era stato un vero e proprio boom di richieste per lo spettacolo, un classico del teatro popolare molisano.

«I soldi non fanno la felicità - specialmende quanne so' poche» è una commedia esilarante, che narra le vicende rocambolesche che avvengono in casa di Ciccillo, dove una famiglia in perenne stato di povertà intravede un'opportunità di riscatto dall'improvviso arrivo di uno zio d'America... Lo spettacolo è stato uno dei piatti forti di Jamme BBelle, il festival itinerante che presto tornerà nei teatri molisani per una seconda edizione.

In casa di Ciccillo si vive di stenti, in uno stato di povertà assoluta. Nonostante questo, la moglie Concetta finge agiatezze 'culinarie' agli occhi del quartiere, creando allusioni, gag e spassosi malintesi. Le cose si complicano ulteriormente con l’arrivo di Alfonso, fratello di Ciccillo, che torna dall’America e che tutti credono ricchissimo. Da qui parte un intreccio di situazioni divertenti, perché la vera domanda è: Alfonso è davvero ricco o è addirittura tornato più povero di prima? I sospirati dollari si fanno attendere e il finale è tutto da scoprire e soprattutto da ridere.

Il nome nasce ufficialmente nel 2009, ma il gruppo di attori vanta quasi 40 anni di attività, costituito nel 1983 da una comitiva di giovani artisti di Santa Croce di Magliano. La compagnia, che ha presentato negli anni anche opere di Scarpetta e De Filippo, rappresenta ormai una garanzia e un punto fermo per il teatro popolare molisano.

