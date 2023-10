"Colazione a Broadway": dalla scalinata del Folklore al teatro Savoia

CAMPOBASSO. Ricordate il magnifico concerto sulla scalinata del Folklore del 22 agosto scorso?

Ebbene, "Colazione a Broadway" verrà bissato al teatro Savoia, venerdì 20 ottobre.

Vi ritroverete immersi nelle pellicole cinematografiche più coinvolgenti e sarà un continuo sorridere e ricordare le emozioni che le più famose colonne sonore del mondo del cinema hanno suscitato segnando punti fermi nella vita di ognuno.

Tutto questo venerdì 20 ottobre prossimo a partire dalle 20.30, quando l’Orchestra Sinfonica del Molise, per l’occasione ritmico sinfonica, vestirà il Teatro Savoia di luci, di tutte quelle luci che disegnano Broadway, i suoi teatri, la sua musica, con il concerto “Colazione a Broadway”, voluto fortemente a Campobasso dopo l’enorme successo che ha riscosso a Termoli lo scorso 22 agosto.

Uno scintillio di suoni e di ricordi, che l’OSM, metterà insieme e che permetteranno agli spettatori di immaginarsi ora a braccetto con James Bond ed un attimo dopo protagonisti de La Pantera Rosa.

Direttore della serata Stefano Nanni, arrangiatore e concertatore dell’intero programma, affermato pianista, compositore, con alle spalle lunghe collaborazioni partendo da Luciano Pavarotti (per cui ha curato gli arrangiamenti dell’evento benefico ‘Pavarotti & frineds’), passando per alcuni fra i più importanti solisti jazz italiani come Paolo Fresu, Gianni Basso, Fabrizio Bosso, e grandi protagonisti della musica pop come Vinicio Capossela e Patty Pravo, per la quale sta curando gli arrangiamenti e la direzione del nuovo cd. È conosciuto dal grande pubblico come uno dei Direttori d’Orchestra più presenti al Festival di Sanremo, dove ha portato il suo tocco creativo alle esibizioni di Fedez, Francesca Michielin, Gianni Truppi.

Ad evocare ricordi ed emozioni ed a far sperare che quello eseguito non sia mai l’ultimo brano della serata, la stupenda voce di Monia Angeli, cantante, che si esibisce in tutt’Italia e all’estero ed ha collaborato con molti nomi prestigiosi, come Paul Young, Fabrizio Bosso, Franco Califano, Tony Renis. Ha condiviso il palco dei più importanti teatri italiani con Paolo Villaggio, ed attualmente è in tour con Mogol.

Appuntamento con “Colazione a Broadway” venerdì 20 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso.

I biglietti sono in vendita presso il negozio Fare Musica di Campobasso e la sera del concerto al Teatro Savoia.