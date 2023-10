Joe Bavota partecipa al “Fake Show” di Max Giusti

LARINO. Joe Bavota non ne manca una e questa sera, in diretta, sarà ospitato nell’ultima puntata della trasmissione “Fake Show” di Max Giusti che andrà in onda questa sera alle 21 su Rai2.

Come dice il nome stesso, il programma è incentrato sulle imitazioni e originali, ricostruiti anche tramite l’ausilio dell’intelligenza artificiale, con squadre di comici che si sfideranno in una serie di prove. Nello spazio dedicato all’intelligenza artificiale verrà riportato in vita il personaggio di Elvis Presley interpretato da Joe Bavota in un simpatico scherzo a Max Giusti.

Ci saranno personalità dello spettacolo de calibro di Cristina D’Avena, Claudio Lauretta, Scintilla, Mal, Simone Barbato, Francesca Manzini, Leonardo Fiaschi. Il tutto condito da tanta buona musica e allegria in cui Joe ha cantato insieme ad altri simpatizzanti di Elvis e altri travestiti in “Elvis style” oltre a fans con i quali ha eseguito un pezzo live degli anni ’50.

Insomma, tra concerti, spettacoli, fiere, Joe viene anche contattato per la televisione, sia che si tratti di Rai, Mediaset o altre emittenti private a riprova che questo 2023 si va concludendo col botto e che Je Bavota viene confermato sempre più come uno dei massimi sosia del Re del Rock&Roll americano!

Galleria fotografica