River il trapper che non ti aspetti

VASTO. Grande attesa a Vasto per il concerto del rapper cristiano, River, che si terrà all’Arena Ennio Morricone dalle ore 20 di sabato prossimo, 21 ottobre 2023.

Il concerto rappresenta una gradevole sorpresa per gli appassionati di musica rap. Se pensate che il rap sia soltanto sfoggio di collane, gioielli, volgarità, droga e violenza potreste rimanere decisamente stupiti dalla musica di River, artista esordiente esponente di una nuova, curiosa corrente chiamata “rap cristiano” o “trap cristiana”.

River propone nella sua musica tematiche molto diverse. Le sue canzoni sono una denuncia contro le tendenze conformiste e individualiste dell’attuale società, e parlano di valori cristiani come la fede, la spiritualità, il bisogno di speranza.

River vanta un curriculum di tutto rispetto: è stato fino a poco tempo fa la voce maschile degli Eman, quelli di “Tu sei la forza”, un video da oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni, ma è anche autore dell’Album “Essenza” prodotto da Activate Music, nuova etichetta discografica della Christian music italiana. Il disco è composto da nove tracce il cui fulcro centrale è la fede.

Il vero punto di forza di River sono i testi mai banali, con metriche e rime su arrangiamenti innovativi e sonorità che vanno dal rap all’r’n’b e al pop.

River rappresenta una ventata di aria nuova nel panorama del rap italiano dove i rapper più giovani hanno spesso problemi con la giustizia. La sua musica e il suo stile inconfondibile trovano apprezzamento anche al di fuori del panorama cristiano come dimostrato dall’attenzione dedicata dal programma “Striscia la Notizia” che lo ha intervistato nella puntata del 28 gennaio 2023.

Un appuntamento da non perdere, aperto a tutti i ragazzi, nel bellissimo anfiteatro dell’Arena Ennio Morricone, situato nel centro storico a Vasto. Naturalmente, non poteva non mancare il Patrocinio del Comune di Vasto. Vi aspettiamo numerosi!