“In principio era il ritmo!": Georgi Mundrov, un pianista entusiasmante

TERMOLI. “In principio era il ritmo!”.

Così è scritto nella bibbia musicale di Hans von Bülow, che fu da subito un’importante fonte di ispirazione per i compositori classici: quel ritmo si trova nella danza e, naturalmente, nella musica, ed è proprio alla sua ricerca che il pianista bulgaro Georgi Mundrov, nel suo “piano recital” Dancing Keys, ha accompagnato il pubblico dell'ex cinema Sant'Antonio di Termoli nel concerto del 21 ottobre, rivelando i lati chiari e oscuri della natura umana attraverso le opere di Schumann, Chopin, Debussy e Albeniz.

Qualcuno tra i presenti potrebbe aver provato emozioni tragiche, mentre qualcun altro quasi aver sentito come il calore del sole in un momento di beatitudine… Quel che è certo è che il pubblico è stato rapito dalla maestria del pianista, che da solo ha tenuto il palco in modo impeccabile e assolutamente ipnotico.

Mundrov, che si è affermato come solista a livello internazionale e si è esibito anche insieme a orchestre come la Maracaibo Symphony Orchestra/Venezuela, la Baden-Badener Philharmonie, la Filharmonia Slaska Katowice/Polonia, la Thüringen Philharmonie Gotha-Suhl e molte altre collaborazioni, ha portato in questa edizione di Termoli Musica 23 la sua professionalità, la sua leggerezza e intensità, accompagnate da un sorriso cordiale e luminoso che non può non contagiare chi assiste alle sue performance, conquistando il pubblico in sala e riscuotendo enorme successo.

In questa XIX edizione il maestro ha tenuto anche una Masterclass per giovani musicisti, dando loro la possibilità di apprendere direttamente da un artista del suo calibro, ampliandone le conoscenze e coltivandone la voglia di migliorarsi sempre, in un weekend all’insegna del talento.

TermoliMusica 23 continua fino a dicembre: domenica 29 ottobre saranno sul palco Franco Mezzena (violino) e Claudio Piastra (chitarra), con il concerto Virtuosismi a dieci corde.

