Franco Mezzena e Claudio Piastra: violino e chitarra "a dieci corde" da applausi

TERMOLI. Un grande trionfo, quello del duo di violino e chitarra composto da due bravissimi artisti che si sono esibiti domenica 29 ottobre, nell’ambito della rassegna musicale Termoli Musica 23: stiamo parlando di Franco Mezzena e Claudio Piastra, che hanno presentato al pubblico il concerto Virtuosismi a dieci corde – quattro per il violino e sei per la chitarra, che insieme hanno dato vita a un concerto molto apprezzato.

Franco Mezzena, uno dei più grandi violinisti storici italiani, allievo di Salvatore Accardo e conosciuto in tutto il mondo, e Claudio Piastra, che ha suonato con orchestre e direttori di fama internazionale, entrambi con all’attivo più di cento dischi e registrazioni per etichette musicali e numerose presenze in programmi televisivi e radiofonici, hanno riempito la sala dell'ex cinema Sant'Antonio di Termoli, che ha registrato una grande affluenza con ascoltatori venuti anche da altre regioni.

Il duo ha dimostrato grande abilità esecutiva e raffinatissima sensibilità musicale, capacità messe in evidenza anche dal repertorio scelto, permeato di virtuosismi e lirica cantabilità, espresse con equilibrata fusione timbrica tra i due strumenti: qualità catalizzatrici per un pubblico letteralmente entusiasta dell’intera performance, in cui non sono mancati brani del virtuoso di violino per eccellenza Niccolò Paganini, come anche di Mauro Giuliani, ribattezzato “il Paganini della chitarra”.

Un concerto che conferma l’alta qualità del cartellone musicale della rassegna, che vedrà nel prossimo appuntamento un altro spettacolo musicale fuori dai canoni classici: Beethoven in Vermont con il trio Metamorphosi, previsto per domenica 5 novembre.

