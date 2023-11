Miss Italia: Martina Di Stefano e Antonella Iaffaldano dal Molise a Salsomaggiore

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sono due le finaliste del Molise per il concorso di Miss Italia, due ragazze di poco più di 20 anni, due studentesse universitarie ma con la passione per la moda che tra qualche giorno sbarcano a Salsomaggiore tagliando un traguardo a cui mai avrebbero pensato.

Già, perché il primo passo verso Miss Italia è stato per gioco e non per sfida, anche se la sfida più grande ovvero quella verso loro stesse l’hanno superata: «Ero molto timida, preferivo ascoltare gli altri piuttosto che parlare, non amavo mostrarmi in pubblico e ora per me è cambiato tutto», ci dice Martina. «Questo percorso mi ha dato tanto, mi sento molto più sicura di me stessa e di quello che faccio», commenta Antonella.

Martina Di Stefano: Miss social Molise e Miss Molise 2023. È originaria di Santa Croce di Magliano, ha 22 anni, studia Scienze e Tecnologie Alimentari all’Università di Campobasso e lavora come modella in un negozio di abbigliamento. E sono proprio le proprietarie di “Passaparola”, dove lei comincia a collaborare scattando giusto qualche foto coi capi da pubblicizzare che, credendo in lei, la iscrivono al concorso. La moda è da sempre una sua passione, ma adesso l’obiettivo è sfilare alle Fashion Week.

Miss Molise + è Antonella Iaffaldano, 21 anni, termolese. Studia Relazioni Internazionali all’Università di Bologna e parla oltre all’italiano anche inglese, francese e spagnolo. Bravissima ad organizzare incontri e convegni all’interno dell’università, essendo ora sbarcata nel mondo dello spettacolo, tutto sembra combaciare verso un’unica prospettiva futura: sogna di diventare una giornalista televisiva.

Tra Martina e Antonella è nata una bella amicizia: si sono conosciute durante le tappe del concorso e insieme saranno dirette a Salsomaggiore dall’8 all’11 novembre. Insieme e con un unico scopo, quello di divertirsi più che competere, di vivere appieno ogni momento e custodirlo per sempre, di andare avanti consapevoli del grande risultato già conseguito: essere tra le 40 ragazze più belle d’Italia. Antonella e Martina però sono soprattutto due ragazze ansia e sapone, semplici e umili, con tanta positività e dei grandi sorrisi.

Ecco, forse è stata data poca considerazione a quello che sta accadendo: due ragazze Molisane giovanissime che rappresentano la nostra regione in giro per l’Italia, un Molise che esiste e resiste, una terra per cui dovremmo fare di più e di cui andare fieri.

Mara Mancini

Galleria fotografica