Beethoven in Vermont: sul palco sale il Trio Metamorphosi

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” propone lo spettacolo musicale Beethoven in Vermont della XIX edizione di TermoliMusica23 con il Trio Metamorphosi, composto da Mauro Lo Guercio (violino), Francesco Pepicelli (violoncello), Angelo Pepicelli (pianoforte), e la regista e autrice Maria Letizia Compatangelo, che si terrà domenica prossima, 5 novembre, alle ore 18 presso l'ex cinema Sant'Antonio di Termoli.

Il nome del Trio Metamorphosi è un inno al processo continuo di cambiamento, così necessario in ambito artistico. E intende sottolineare la progressiva crescita di un complesso cameristico mai schiavo dell’abitudine, anzi, sempre pronto a mettersi in gioco con la volontà di creare prospettive di unicità in ogni performance.

I tre musicisti vantano anche altre precedenti esperienze cameristiche di primissimo piano: in duo (violoncello e pianoforte), in quartetto d’archi, nonché collaborazioni con artisti del calibro di Magaloff, Pires e lo stesso Meneses. Si sono esibiti in numerose fra le sale più prestigiose del mondo, dalla Philharmonie di Berlino al Teatro alla Scala di Milano, dalla Salle Gaveau di Parigi alla Suntory Hall di Tokyo, dalla Carnegie Hall di New York al Coliseum di Buenos Aires. A livello discografico, il Trio Metamorphosi è parte del catalogo Decca.

Per tale prestigiosa etichetta ha registrato l’integrale per trio di Schumann (il primo Cd è uscito nell’ottobre 2015, mentre il secondo esattamente un anno dopo, nell’ottobre 2016). Le molte recensioni sinora pubblicate sono veramente lusinghiere. Nel 2017 è stato pubblicato il Cd Decca, “Scotland”, con una selezione di Arie e Lieder scozzesi di Haydn e Beethoven, in collaborazione con il mezzosoprano Monica Bacelli, mentre da gennaio 2019 a giugno 2021 è stata la volta del nuovo progetto discografico in quattro Cd dell’integrale beethoveniana per trio (prima incisione di un trio italiano in tutta la storia dell’etichetta Decca). Nell’estate 2021, a suggello dell’integrale beethoveniana, un nuovo e inaspettato approdo porta il Trio Metamorphosi in scena nello spettacolo Beethoven in Vermont scritto da Maria Letizia Compatangelo, in cui i tre musicisti interpretano – anche recitando – i due fratelli Busch e Rudolf Serkin alla vigilia del concerto inaugurale del famoso Festival di Marlboro.

La metamorfosi continua...