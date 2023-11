In tantissimi a Vasto per la pellicola in esclusiva degli youtuber di “Quei Due Sul Server”

Gli youtuber, con un canale da oltre 730mila iscritti, hanno attratto fan da tutta Italia per il loro cortometraggio

VASTO. Uno cortometraggio girato con un telefono, interpretato da persone alla loro prima esperienza cinematografica e reso “quanto più brutto” in base a quanto più alto fosse l’importo delle donazioni ricevute per realizzarlo.

Prende il nome di “Carne del Cosmo” la pellicola di Redez e Synergo, noti youtuber del canale "Quei Due Sul Server" che hanno scelto il cinema della città di Vasto per proiettare in esclusiva in tutta Italia questa loro opera.

Si è tenuto ieri l’evento di lancio del cortometraggio il quale per la prima volta è stato reso fruibile sul grande schermo dai tanti fan e amici presenti che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Lunga era la fila per le tante persone da tutta l’Italia che ne hanno preso parte, persino da regioni come il Piemonte e fuori dall’Italia ad esempio dalla Svizzera.

Nicola Palmieri, Redez, e Mario Palladino, in arte Synergo, sono nati entrambi a Termoli e dal 2012 con il loro canale YouTube raccontano di tecnologia e videogame raggiungendo numeri importanti sulla piattaforma come gli oltre 730mila iscritti e le 150 milioni di visualizzazioni totali.

Gli ideatori del fumetto "Erorri Motrali" e persino di un tour teatrale questa volta si sono voluti testare in un cortometraggio con attori alla loro prima esperienza e realizzato con le offerte dei fan in un progetto nato solo la scorsa estate.

Infatti quanto più le donazioni sarebbero state numerose e consistenti, altrettanto sarebbe stata “brutta” la pellicola.

In pratica si è trattato di un film all’incontrario della consueta cinematografia. Il prodotto finale, realizzato con un cellulare nelle mani del termolese Emanuele Criasia, e un doppiaggio audio in ritardo rispetto al video, ha raccontato una storia a tratti horror e comica in cui per sconfiggere il male bisognava amare un mostro.

L’evento, che ha visto la partecipazione anche dello youTuber pugliese Fraws del canale “Parliamo di videogiochi”, si è chiuso con le foto insieme ai partecipanti e l’annuncio della quarta stagione della serie online “Youtube Money” ideato sempre dal duo molisano.

Galleria fotografica