Termoli Jazz si apre alla stagione invernale

Antonio Artese: Piano solo. L'intervista direttore artistico del Termoli Jazz, Michele Macchiagodena

TERMOLI. Conferenza stampa col direttore artistico di Termoi Jazz, presidente dell'associazione Jack, Michele Macchiagodena, che in sala consiliare, assieme all'assessore alla Cultura Michele Barile, ha illustrato l'evento di venerdì primo dicembre, all'ex cinema Sant'Antonio, che vedrà protagonista di una performance straordinaria il compositore e musicista termolese Antonio Artese, nel suo "Piano solo".

Una conferenza in cui è stata annunciata la prossima inaugurazione del nuovo auditorium di via Elba, in occasione della manifestazione Gente di Mare, in agenda come sempre al 5 dicembre, festa liturgica di San Basso.

L'assessore Barile: «Siamo felicissimi di riavere qui a Termoli il nostro Antonio Artese, un musicista di livello nazionale e internazionale. Un uomo che ha dato davvero tanto lustro verso la musica alla nostra città. Siamo felicissimi di riaverlo qui in questa data invernale del Termoli jazz festival. Ci troviamo qui a presentare questo evento unico nel suo genere».

Per Macchiagodena, «Questa è la seconda data del festival. Antonio Artese è un termolese d’eccezione, artista eccezionale e un carissimo amico. Artese porta a Termoli un progetto nuovo e originale: “Piano solo”.

Un’anticipazione del suo tour e del suo nuovo disco. È un concerto molto particolare, perché non ci sarà una sequenza di brani come normalmente viene fatto ma in versione suite. Una sequenza ininterrotta da un susseguirsi di movimenti. Un momento importante, quasi una sfida per un pianista perché quando ti esibisci in solo hai dei miti quasi insormontabili. Quando un pianista accetta questa sfida vengono fuori delle cose eccezionali.

L’esecuzione di Antonio sarà particolare e molto intima.

Termoli Jazz 2024 ha le date già fissate, 25-26-27 luglio mentre tutto il resto è ancora da definire.

È la prima data che si fa fuori dalla programmazione estiva. Vogliamo diffondere questa musica e farla radicare nell’immaginario dei ragazzi. Dobbiamo far abbracciare il jazz a chi ha talento musicale.

Il jazz sta andando verso nuove forme di contaminazione con l’elettronica, con l’hip hop. È divertente come lo è sempre stata in relazione al tempo in cui aveva una sua identità.

Termoli winter è un programma che l’amministrazione continua a mandare avanti, questi sono eventi che servono alla città per non perdere il collegamento con la cultura e speriamo che tutte le amministrazioni continuino a programmare eventi culturali.

Manca solo un nodo, quello di una struttura. Auditorium o teatro, chiamatelo come volete, oggi c’è bisogno della partecipazione dei privati, di un movimento popolare che faccia pressione sulle amministrazioni affinché si faccia un teatro. Al teatro succedono cose dal vivo, sono esperienze di rapporto diretto. Questa è un’emozione che non si dimentica più.