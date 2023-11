I concerti di Santa Cecilia in cattedrale

I cori di Santa Cecilia: la Corale Città di Termoli in cattedrale

TERMOLI. Tre tappe nelle due città strategiche della regione, due a Campobasso e una a Termoli, dell’Orchestra Sinfonica del Molise per la stagione concertistica 2023 “I Concerti di Santa Cecilia”, con musiche di Chopin e Faurè.

Ieri sera, nella splendida cornice della Cattedrale di Termoli oltre all’orchestra era presente anche il coro lirico Acom – associazione cori del Molise con il maestro Gennaro Continilli e i solisti Sarah Baratta (soprano), Massimiliano Fichera (baritono) e Michele Gennarelli direttore.

L’evento è organizzato dalla regione Molise, il Ministero della cultura e il comune di Campobasso. Il primo appuntamento si è svolto mercoledì 22 a Campobasso mentre il secondo giovedì 23 a Termoli.

In una Cattedrale gremita in ogni posto a disposizione, sono stati eseguiti brani di Faurè (1845-1924) “Pavone” Op 50. F. Chopin (1810-1849) dalla sonata N.2 in Sib minore op35 Marcia Funebre (Trascrizione per orchestra di Vincenzo Anselmi), G. Faurè “Requiem op 48 - Introit et Kyrie (Coro) – Offertoire (Baritono Coro) - Sanctus (Coro)-Pie Jesu (Soprano)- Agnus Dei (Coro) –Libera me, Domine (Baritono, Coro) - In Paradisium deducat (Coro).

Il terzo e ultimo appuntamento ci sarà domenica 26 di nuovo a Campobasso ore 11:30 presso il cimitero San Giovanni dei Gelsi.

