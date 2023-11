Magia e solidarietà: uno spettacolo per il progetto Abracadown

GUGLIONESI. “Assokappa Magic il tour”, uno spettacolo di illusionismo itinerante che girerà per tutta la penisola portando meraviglia ed emozioni partendo dal Molise con la tappa del 2 dicembre p.v. al Teatro Fulvio di Guglionesi. Un Tour di beneficenza oltre che ad essere di grande contenuto artistico, una serie di illusionisti uniti per un grande progetto.

“Assokappa Magic il tour” nasce da un’idea di Francesco Leardini (Fondatore e Presidente del Club Magico Commendator Fernando Riccardi) di Roma e da AssoKappa (miglior Dealer e Casa Magica in Italia ed Europa).

Il ricavato sarà devoluto per la costruzione dell’Accademia dello Spettacolo per i ragazzi con sindrome di Down del progetto: “Abracadown il Musical”. Evento andato in scena il 04 ottobre 2023 presso il Teatro Brancaccio di Roma, con 34 ragazzi down e la partecipazione straordinaria del comico Maurizio Battista. Erano presenti e hanno preso parola l’On. Locatelli (Ministro per le Disabilità della Repubblica Italiana), e il dott. Speziale (Presidente Nazionale ANFFAS). L’evento è stato mandato in onda anche dai servizi del TG5, del TG2 e TV2000, ed è balzato sulla stampa nazionale con tantissimi articoli. (cfr. www.abracadown.it).

Inoltre l’evento è stato premiato come “Miglior Progetto Sociale” del Comune di Roma.

“Assokappa Magic il tour”, uno spettacolo per le famiglie, quindi adatto a grandi e bambini, illusionisti provenienti da varie parti d’Italia si uniranno per un grande spettacolo presso il bellissimo teatro “Fulvio” di Guglionesi con il patrocinio del Comune di Guglionesi garantendo il massimo del divertimento trascinandovi in un mondo surreale dove la fantasia supera la realtà, dove l’impossibile diviene possibile, dove grandi e bambini possono vivere ed essere trascinati in un magico sogno. Lo spettacolo avrà inizio alle 20:30 ma si consiglia di arrivare prima per aggiudicarvi i posti migliori, non solo, dalle ore 16 vi sarà un “Magic Ritrovo”, un'mmersione magica pre serale dove vi sarà un intrattenimento magico soprattutto per i più giovani (ma non solo).

L’evento “AssoKappa Magic Raduno” indirizzato soprattutto alle Scuole e/o ai ragazzi, si pone l’obiettivo, grazie ai quattro ragazzi che compongono e si esibiranno (Mattia Leardini – Sara For Magic – Antony Magic – La Lollins) di presentare ai propri coetanei il valore dell’Arte Magica che è appunto una nobile Arte ed anche uno strumento importantissimo di comunicazione.

I ragazzi comprenderanno dove si colloca il punto di contatto tra loro e “la Magia”: nell’utilizzo del medesimo linguaggio. L’esperienza del “magico”, del soprannaturale, del fantastico, sono costituenti del funzionamento cognitivo del fanciullo in maniera quasi esclusiva fino all’età dei sette anni. Poi, pian piano, grazie al contatto col “mondo adulto”, la fantasia e la magia vengono soppiantate della razionalità, ma resterà sempre, anche nella mente più adulta, un po’ di Magia...

Attraverso Cardistry, Close-up, Video, Cubo di Rubik, Meet & Greet, i giovani artisti presenteranno le tecniche anche di “Digitalizzazione” e “Logica” da cui l’Arte Magica odierna trae anche i suoi vantaggi in questa epoca “Social”.

I ragazzi comprenderanno altresì che con la “Magia” potranno far del bene a livello umanitario (abbiamo clown e maghi che partono in missione in territori di guerra), a livello sanitario, psicologico e sociale (l’arte magica come strumento per la Clownterapia).

Quindi, si è pensato a tutto e tutti con questo tour che partendo da Guglionesi attraverserà tutta la penisola portando divertimento per tutti in un grande progetto solidale da non mancare.

Per info e prenotazioni:

Sul web www.assokapparoma.it – www.clubmagicomolisano.it/prenotazione.html (il Club Magico Molisano ha dato subito disponibilità e patrocinio all’iniziativa sociale dando supporto logistico e partecipando vivamente nell’evento).

Al numero 392.5136587

Nei punti fisici di prevendita presso:

Termoli – La Vida, Via dei Palissandri, 8 tel. 0875.755235

Guglionesi – Tabaccheria n°5, Via Regina Margherita, 51 tel. 0875.680766

Al Botteghino: Teatro “Fulvio” di Guglionesi, Via Pastrengo, 9.