«La volta celeste»: il concerto con la soprano Giulia Pollice e il pianista Antonio Matarazzo

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” invita al concerto della XIX edizione di Termoli Musica 23 La volta celeste con la soprano Giulia Pollice e il pianista Antonio Matarazzo, domenica 3 dicembre 2023 alle ore 18 presso l'ex cinema Sant'Antonio di Termoli, con brani di Bellini, Fauré, Schumann, Tosti, Beethoven, Mercadante, Respighi, Debussy.

Giulia Pollice ha conseguito brillantemente la laurea in Canto Lirico e Musica da Camera presso il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”, sotto la guida del M° Inés Francisca Salazar. Si è esibita nel Vib’Opera Giovani 2019 interpretando In uomini, in soldati di W. A. Mozart, e con l’orchestra da camera “Leonardo da Vinci” Lascia che io pianga di G.F. Haendel e Ave Maria di G. Caccini. Ha tenuto ulteriori concerti tra cui La voce di Ofelia, Venezia nel 1800 negli anni 2020 e 2021. Si è esibita nell’autunno 2019 per Armonie d’Arte Festival. Ha partecipato a due edizioni del Concorso Nazionale Gerione tenuto a Campagna (SA) e, con lo spettacolo Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare ha ottenuto il primo premio; in seguito ha frequentato corsi estivi ed invernali presso la Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” a Milano. Per la televisione, nel 2018 diretta da Ricky Tognazzi ha realizzato una figurazione speciale nella fiction La vita promessa per Rai 1 e nel 2019 nella fiction L’amore strappato per Mediaset. Nell’ottobre 2019 è stata voce recitante nello spettacolo Le incredibili avventure di Mister Fogg con l’Ensemble dell’orchestra “La Grecia”. Nell’aprile 2022 ha svolto il ruolo di voce recitante, accompagnata dalla medesima orchestra, anche nello spettacolo L’altro Mozart di M. Marzi e A. Todeschini. Si è esibita in Duo pianoforte e voce in diversi programmi particolari, quali: Alceste, Le serenate e La voce (che) vola. In varie chiese della Calabria, nel marzo 2023, ha cantato nel ruolo di Soprano nello Stabat Mater di Pergolesi accompagnata dall’orchestra da camera Musica Insieme diretta dal maestro Ferruccio Messinese.

Antonio Matarazzo si diploma con il massimo dei voti, lode e menzione sotto la guida del M° Paolo Pollice presso il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e nel 2007 consegue il Diploma Accademico di II Livello in “Musica, Scienza e Tecnologia del Suono” con il massimo dei voti e lode. Si è interessato allo studio della musica antica conseguendo brillantemente il diploma di Clavicembalo sotto la guida del M° Paolo Prevedello Dellisanti. Si è esibito in recital solistici per diverse società concertistiche a Bologna, Roma, Pordenone, Lamezia Terme nelle stagioni A.M.A. Calabria, a Cosenza presso il Teatro Rendano e in altre città italiane. È stato pianista dell’Orchestra della Provincia di Catanzaro “La Grecìa” diretta da Federico Mondelci nel concerto di Antonella Ruggiero del 24 marzo 2006 presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme; con la stessa Orchestra, diretta dal M° Francesco di Mauro, ha preso parte all’esecuzione di musiche di G. F. Malipiero, incidendo in prima assoluta per l’etichetta discografica Stradivarius. Si è dedicato anche alla musica cameristica suonando in duo pianistico e in duo violino e pianoforte, conseguendo importanti premi e riconoscimenti in numerosi concerti e concorsi musicali nazionali ed internazionali. Ha preso parte come commissario nella giuria dei Concorsi Nazionali di Musica A.M.A. Calabria di Lamezia Terme tra il 2006 e il 2014. È stato docente della cattedra di pianoforte principale presso i Conservatori Statali di Musica “G. Braga” di Teramo e “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.