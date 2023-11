Piano solo, Antonio Artese al Termoli Jazz: la magia dell'arte musicale

Piano solo al Termoli Jazz: l'intervista al maestro e direttore Antonio Artese

TERMOLI. Non vogliamo dichiararci di parte, ma per chi conosce bene le arti musicali di Antonio Artese, quanto andrà in scena domani sera merita davvero di essere vissuto come una esperienza magica.

Termoli Jazz si apre alla stagione autunnale (l'inverno entrerà solo tra 3 settimane) con un evento straordinario: Piano solo, venerdì primo dicembre alle 19 all'ex cinema Sant'Antonio.

Ne abbiamo già trattato diffusamente, ma lui, l'artefice, scelto da Michele Macchiagodena, kingmaker dell'associazione Jack, e dall'assessore alla Cultura Michele Barile, non ha potuto prendere parte alla conferenza stampa dello scorso 20 novembre e allora abbiamo voluto rimediare, si fa per dire.

Col consueto garbo e la disponibilità che lo contraddistingue, il maestro Antonio Artese ha accolto il nostro invito, entrando in sala consiliare, che abbiamo richiesto per pochi minuti, realizzando così l'intervista di lancio di un concerto che, siamo certi, resterà negli annali.

IL PROGETTO

Antonio Artese – “Piano Solo” è un viaggio musicale attraverso paesaggi e luoghi dell’anima con al centro il pianoforte. Il recital di Artese a Termoli è l'anteprima del “Tour Piano Solo” e del nuovo disco in uscita a marzo 2024. Il repertorio prevede una serie di composizioni originali in forma di suite, rappresentando il risultato di quindici anni di ricerca artistica. Questo progetto testimonia non solo l'amore di Antonio Artese per il pianoforte, ma anche la sua ricerca costante di un linguaggio musicale proprio, intimo e riflessivo. Il mélange di melodie originali e un’ardita esplorazione armonica crea un continuum di quadri musicali, dove il pianoforte evoca un caleidoscopio di atmosfere, colori e forme.

Nonostante una scrittura strutturata, il pianista lascia uno spazio vitale per l'improvvisazione rendendo ogni brano un'opportunità per la creazione spontanea. Il concerto non solo offre un'anteprima di questa straordinaria esperienza, ma presenta ufficialmente il prossimo album, My Blond Girl, dedicato alla moglie Samantha, che sarà pubblicato a marzo 2024. Artese condivide con gli ascoltatori la sua visione originale e disincantata del pianoforte a venticinque anni dal suo primo album di “Piano Solo”, Italian Sketches, pubblicato negli Stati Uniti. Questo viaggio celebra la continuità e l'evoluzione di un musicista contemporaneo.