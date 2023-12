Gran Galà di Natale in Cattedrale a Larino

LARINO. Verso il primo Gran Galà di Natale a Larino. Concerto in programma il 7 dicembre con per dare un “valore aggiunto” alla collaborazione tra territorio e istituzioni. Opera di diffusione culturale molto amata e partecipata da alunni e famiglie, nonché, di grande prestigio per l’intera comunità locale e l’indiscusso valore degli alunni che trovano, in tale attività, stimolo, opportunità di crescita, e spesso di realizzazione personale (come dimostrano i risultati prodotti sin dalla genesi dell’introduzione della sperimentazione dell’Indirizzo Musicale nella Scuola), incentiviamo ogni anno e mettiamo a disposizione il nostro operato per l’intero territorio sicuri di riconfermare la valenza di questa specifica attività. A tal scopo, la dirigente scolastica Emilia Sacco, di raccordo con monsignor Antonio Sabetta, ha predisposto che l’Evento possa svolgersi presso la Basilica Cattedrale di Larino, a seguito delle Festività Natalizie organizzate con l’assessorato alla Cultura di Larino rappresentate dalla professoressa Iolanda Giusti.

L’Orchestra Magliano nasce come propagazione dei corsi di strumento musicale nella scuola secondaria di Primo Grado di Larino ed è guidata e coordinata dal prof. Roberto Di Carlo fin dall’anno 2014 che l’ha condotta a diventare Gruppo di Interesse Nazionale a firma del Ministero per i Beni e Attività Culturali e Orgoglio della Città di Larino su delibera del Consiglio comunale della Città frentana.

Molti dei suoi componenti sono diventati, negli anni, professionisti affermati e artisti di rango del panorama artistico e musicale. Ha prodotto il Festival Musicale dei Gruppi Scolastici per ben 22 edizioni, coinvolgendo tantissime compagini artistiche e strumentali, dimostrando di poter fare rete nella promozione della didattica secondo le direttive Ministeriali e nella interazione con il territorio del Molise, ed extra-regionale, anticipando la Cultura del Turismo Scolastico. Lo staff che curerà la presentazione e direzione musicale è composto da: prof. Roberto Di Carlo (Funzione Strumentale Staff di Dirigenza, coordinatore dei Percorsi ad indirizzo Musicale, responsabile di Laboratorio Riprese Audio Video e docente di strumento musicale: Tromba; prof. Massimo Di Cristofaro: docente della Classe di Percussioni; prof.ssa Irene Iaccarino: docente di Violino; prof.ssa Loredana Vaccaro: docente di Clarinetto).

Il Gran Gala di Natale a Larino è il primo di tutti gli eventi di questa stagione, e coinvolge, attraverso gli alunni, tutta la comunità in maniera eterogenea e capillare. Certi di aver fatto cosa gradita, confidiamo in una vostra presenza, il giorno 7 dicembre alle ore 11:30 presso la Cattedrale di San Pardo nel Centro Storico di Larino.