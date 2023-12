La vastese Emma si esibisce a The Voice Kids su Rai 1: “Hai fatto venire i brividi”

VASTO. Seconda puntata per la nuova edizione di “The Voice Kids” su Rai 1 che ha visto un’ospite “inaspettato” del nostro territorio già dai primi minuti: la vastese Emma Buscaglia.

Il programma, che premia le più belle voci del nostro paese tra i sette e i quattordici anni, ha visto tra i partecipanti la giovane allieva del cantautore e maestro sansalvese Auro Zelli.

La piccola cantante ha preso parte alla seconda delle tre sessioni di “Blind Auditions” in cui i giudici, di spalle, ascoltano i piccoli concorrenti senza vederli e se questi è il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Quest’anno il talent show condotto da Antonella Clerici sta vedendo la new entry Arisa tra i coach insieme alle riconferme di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

“Io sono contentissima di essere in questo programma, anche se sono un po’ tesa, perché non so cosa mi aspetterà” sono state le prime parole della dodicenne vastese Emma.

“Concentrati e vedrai che andrà bene, canta per te, la tua famiglia e per tutto il pubblico che ti sta guardando” ha risposto la Clerici, a cui la giovane, amante del disegno, ha donato un ritratto lei.

Nel brano di “Vorrei che fosse amore” di Mina, la piccola Emma ha incantato il pubblico e i giudici presenti in studio, insieme a mamma, zia, sorella e il fratellino giunti per incoraggiarla ai lati del palco.

A voltarsi per primo è stato Gigi D’Alessio, poi Arisa ed infine anche Clementino, facendo arrivare a quota tre su quattro giudici convinti la giovane vastese.

“Mi hai fatto venire i brividi, hai dimostrato di avere grande padronanza, sei passata facilmente dalla voce al falsetto. Sembri una cantante con trent’anni di mestiere” ha esordito Gigi D’Alessio prima di venir “bloccato” nella scelta dalla sua collega Arisa, che così ha commentato la performance della dodicenne: “Hai un gusto e una classe speciale perché questo brano l’hai personalizzato e è pronto per essere interpretato da te già domani e io lo ascolterei”.

È giunto alla fine il momento della scelta che per la ragazza ricade proprio su Arisa: “Grazie, sei stata super brava Emma, complimenti”.

È tra i continui applausi del pubblico e l’ingresso nel Team Arisa, Emma continua il suo percorso nel programma pronta a regalare emozioni al grande pubblico del talent show Rai.

