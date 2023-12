"La musica oltre" con un carillon di campane in palcoscenico

CAMPOBASSO. Un carillon di campane in palcoscenico disposte come mai è stato visto finora: questo l’innovativa e straordinaria veste che le campane della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone indosseranno nei concerti del prossimo fine settimana, frutto di un’idea di Giulio Costanzo, percussionista, che con l’Orchestra Sinfonica del Molise diretta per l’occasione da Michele Santorsola, si esibirà ad Agnone ed a Campobasso.

“La Musica Oltre”, è il titolo del concerto che l’8 dicembre alle 21 al Teatro Italo Argentino di Agnone ed il 9 dicembre alle 19 presso l’Aula Magna del Convitto Mario Pagano di Campobasso, sarà la prima assoluta del brano composto da Giulio Costanzo “Carillon”, per campane e orchestra, rappresentazione tangibile di un lavoro di ricerca che Giulio Costanzo ha iniziato circa 20 anni fa in collaborazione con la Fonderia Marinelli, per dare corpo e suono allo strumento campana che entra in orchestra per la prima volta e svela un nuovo modo di entrare nello straordinario mondo della Musica.

Un nuovo strumento e una nuova musica, che incontrerà il grande pubblico e che l’Orchestra Sinfonica del Molise battezzerà sotto la direzione di Michele Santorsola, oboista, didatta, direttore d’orchestra perfezionatosi con J. Kalmar presso l’Accademia H. Swarovsky di Milano. Numerose sono le orchestre con cui collabora tra le quali: Ensemble Accademico Italiano, Macedonian Philharmonic Orchestra, Orchestra Sinfonica della Radio-Televisione Bulgara, Plovdiv Philharmonic Orchestra, Riga Symphony Orchestra, Vilnius Philharmonic Orchestra, Moldava Symphony Orchestra, The South Pacific Symphony, e tantissime e prestigiose le sale e teatri in Italia e all’estero in cui si è esibito collaborando con solisti di fama internazionale come K. Ricciarelli, V. Ashkenazy, R. Aldulescu, V. Milanova, C. Anghelescu, D. Nordio, S. Metz, M. Mercelli, A. Del Sal.