In piazza Monumento i canti della Corale città di Termoli

TERMOLI. Nell’ambito degli eventi nel villaggio natalizio sito in piazza Monumento, ieri sera venerdì 8 dicembre, sul palco è salita una delegazione della Corale Città di Termoli.

La delegazione si è messa in gioco portando in scena alcuni canti tradizionali del Natale su invito dell’amministrazione comunale. Non è stato per loro semplice esibirsi in piazza, con i rumori delle altre attrazioni presenti, ma lo hanno fatto, come sempre, in modo encomiabile.

La Corale città di Termoli, il prossimo 22 dicembre, presso la parrocchia San Pietro e Paolo terrà il suo concerto di Natale dove il pubblico avrà modo di apprezzarli e applaudirli come meritano.

