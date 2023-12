All'auditorium di Termoli il concerto "Feel the Joy Gospel Choir"

TERMOLI, Sabato 23 dicembre 2023, alle ore 21, presso la nuova sala Auditorium Comunale di Termoli in via Elba, si terrà il concerto live dei “Feel the Joy Gospel Choir”.

Apprezzato e conosciuto grazie alla collaborazione con numerosi artisti nazionali ed internazionali, il coro, composto da artisti tutti molisani e vanta un repertorio che spazia dal blues, al soul, dal jazz al gospel, naturalmente. Nel periodo natalizio, il concerto si arricchisce di classici canti di queste festività, rivisitati in chiave soul. Tra i tanti eventi a cui ha partecipato, ricordiamo in modo particolare la rassegna internazionale “Gospel & Soul” tenutasi nel 2008 e che vide, tra gli altri, la partecipazione delle Sisters and Daugheters, Michael Smith e Larry Jones.

Il concerto, fortemente voluto e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Termoli, è prodotto dall’associazione Jack e sarà il primo evento musicale ad inaugurare la nuova struttura per eventi musicali. Inserito nel programma degli eventi invernali dell’Amministrazione, sarà il modo migliore per immergersi nei successivi giorni di felicità, sperando che la musica aiuti ogni essere umano ad essere migliore.

L’accesso è gratuito, ma è indispensabile la prenotazione online, poiché il numero di posti è limitato. Per prenotare il biglietto andare sul circuito eventbrite.it (link in calce al comunicato), dalle 15 di oggi 11/12/2023 fino alle ore 13 di sabato 23/12/2023. Per ogni informazione o chiarimento chiamare il 324 5846599.

Proprio a causa dell’esiguità dei posti si chiede di comunicare tempestivamente alla nostra segreteria l’annullamento in modo da rimettere i titoli a disposizione della collettività fino all’ultimo momento.

Link prenotazione biglietti: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-feel-the-joy-gospel-choir-775446851407