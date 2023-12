Akiho Nishimura e Yulia Moseychuk al Termoli musica 2023

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” invita la cittadinanza al concerto della XIX edizione di Termoli Musica 23 del vincitore del Concorso Internazionale di clarinetto “Saverio Mercadante” con Akiho Nishimura (clarinetto) e Yulia Moseychuk (pianoforte), domenica 17 dicembre 2023 alle ore 18 presso il S. Antonio di Termoli. Il programma prevede musiche di Schumann, Weber, Debussy e Widor.

Akiho Nishimura ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 4 anni prima di scoprire il clarinetto all’età di 10 anni in un club scolastico in Giappone. Si è esibita con l’Orchestra Filarmonica di Okayama nell’ambito dell’ottava edizione di “I am a SOLOIST” e con l’Orchestra della Città di Okayama nel 49esimo concerto del NIIGATA Orchestra Festival. Diplomata al Tokyo College of Music, prosegue i suoi studi in Francia dal 2018: prima al Conservatorio di Versailles, poi al Conservatorio di Lione e infine al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi, dove prosegue i suoi studi magistrali. Ha vinto il Premio Speciale Giuseppe Garbarino al Concorso Internazionale di Chiavari 2020, il 2° Premio al 1° Concorso Internazionale di clarinetto Guy Deplus, il 1° Premio al 18° Concorso Internazionale di Clarinetto “Saverio Mercadante” e il 2° Premio al 21° Concorso Internazionale di Clarinetto “Città di Carlino”. Tra i numerosi inviti da compagini orchestrali si menziona quello ricevuto dalla prestigiosa Orchestra Filarmonica di Radio France. Tra i suoi docenti e mentori ci sono Shuji Ashida, Noriyuki Kumazawa, Shoji Togama, Kenji Matsumoto, Chikako Kondo, Philippe Cuper, Hugues Soualhat, Jérôme Comte, Pascal Moraguès e Pierre Genisson oltre ad Alain Billard come docente di clarinetto basso.

Yulia Moseychuk intraprende precocemente lo studio della musica, frequenta e si diploma presso la scuola musicale sperimentale regionale delle belle arti di Rostov per bambini particolarmente dotati d’ingegno e successivamente consegue il diploma professionale di livello superiore presso il “Collegio dell’arte di Rostov” con le qualifiche di professore d’orchestra e maestro concertatore. Debutta da solista, all’età di 16 anni, con l’Orchestra Filarmonica di Rostov con il 2° Concerto per pianoforte e orchestra di Felix B. Mendelssohn e con il 2° Concerto per pianoforte e orchestra di Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič.

Si perfeziona presso l’istituto superiore professionale del Conservatorio di Stato di Rostov sul Don “Sergey Vasilievich Rachmaninov” conseguendo il certificato accademico. Trasferitasi in Italia frequenta e consegue al Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari sotto la guida del M° Pasquale Iannone il Diploma Acca- demico di I e II livello in Pianoforte a indirizzo solistico con 110, lode e menzione speciale. Ha collaborato in azioni formative con importanti nomi del concertismo internazionale quali Christoph Stradner, Stefano Cerrato, Nikita Zimin, Sharon Kam, Milos Mijatovic e Andrew Marriner. Recentemente ha registrato con Antonio Tinelli in prima assoluta “Lacrymosa” per clarinetto e pianoforte composta da Angelo Inglese per il “Giorno della Memoria” e dedicato alo stesso Antonio Tinelli. Da anni svolge l’attività di maestro collaboratore al Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari nelle classi di canto, arte scenica, direzione d’orchestra e strumenti musicali. È vincitrice di concorsi internazionali per pianoforte e per musica da camera in Finlandia, Austria, Russia e Italia.